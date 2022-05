Facettenreiches Fjord- und Südnorwegen ab Oslo

Mietwagenübernahme und Fahrt via Lillehammer nach Fefor mit Übernachtung in herrlicher Natur.

Durch das wildromantische Romstal und nach einem Abstecher über Norwegens berühmteste Serpentinenstrasse hinauf zum Trollstigen, erreichen Sie Kristiansund an der Küste.

Auf der spektakulären «Atlantikstrasse» hüpfen Sie heute über mehrere Inseln in Richtung Ålesund, zu Norwegens schönster Jugendstilstadt.

Ålesund–Geiranger–Hornindal, 150/260 km

Über die «Adlerstrasse» mit wunderbaren Panoramaaussichten nach Geiranger. Unternehmen Sie bereits heute eine Fjordschifffahrt, welche sich gut in die Etappe nach Hornindal integrieren lässt oder behalten Sie sich dieses Erlebnis für den nächsten Tag auf. Die längere Variante führt via Grotli über die «historische» Strynefjell-Passstrasse, durch einzigartig schöne Natur, und dem Strynsee entlang nach Hornindal mit Lage am gleichnamigen Fjord.