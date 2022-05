Grönland Reisen

Vom überwältigenden Orchester kalbender Gletscher

Wer einmal einem kalbenden Gletscher zugesehen hat, wird diesen Anblick so schnell nicht vergessen. Ebenso stark wie optische Eindrücke prägen sich aber auch die dabei entstehenden Geräusche im Gedächtnis ein. Ein ohrenbetäubendes Knarren und Knirschen geht jedem Abbruch voran. Der gigantische Sermeq Kujalleq Gletscher ist zweifellos die grösste Attraktion in der Diskobucht. Wenn sich der Gletscher von Eisbrocken trennt, trumpft er regelmässig mit unvorstellbaren Dimensionen auf: Locker kann er sich beim Kalben von einer Million Tonnen Eis und Schollen, die einen Kilometer dick sind, trennen. So gross diese Giganten sind, so gemütlich gehen sie ihre Reise durch den Fjord an: bis zu einem Jahr driften sie, bis sie das offene Meer erreichen. Was sich vom Land oder einem Boot bereits als eindrückliches Naturspektakel präsentiert, ist umso umwerfender aus der Luft. Ein Helikopterflug über der Bucht und den überdimensionierten Eiswürfeln zeigt die dritte Dimension in unvergesslicher Art auf. Bootsausflüge werden von Ilulissat angeboten. Diese Touren führen unter anderem auch zu Siedlungen auf Inseln wie Qeqertarsuaq, wo viele Relikte an die Zeiten des kommerziellen Walfangs erinnern. Sobald Schnee liegt, können Sie auch mit Hundeschlitten losziehen und das unendliche Weiss in Gesellschaft von Huskies entdecken. Da sehr gute Flugverbindungen nach Grönland über Island führen, lassen sich die beiden Inseln als Kombination bestens miteinander verbinden. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, die Ihnen gerne eine massgeschneiderte Offerte für Ihr arktisches Abenteuer unterbreiten.