1 . Tag Flug nach Edinburgh (A) Nach Ihrer Ankunft in Edinburgh,bringt Sie ein Transfer nach Falkirk. Hier geniessen Sie eine kleine Einführung in die Sagenwelt Schottlands bei einem Besuch der Falkirk Kelpies. In dieser ersten Nacht logieren Sie im Komfort-Hotel in Dunblane, wo Sie beim Willkommens-Dinner Ihre Mitreisenden kennenlernen. (A)

2 . Tag Cawdor Castle (F, M, A) Per Bus geht es heute in die grandiose Berg-Einsamkeit der Highlands. In einer namhaften Whisky-Destillerie tauchen Sie tief in den Prozess der Whisky-Herstellung ein und kosten vom schottischen Lebenswasser. Eine der berühmtesten Burgen Schottlands besuchen Sie auf dem Weg zu Ihrem Schiff: Den Schauplatz des Todes von Duncan aus William Shakespeares Tragödie Macbeth sehen Sie bei Ihrer Besichtigung von Cawdor Castle. Nach einem erlebnisreichen Tag treffen Sie in Kyle of Lochalsh ein und beziehen Ihre Kabine auf der MV Lord of the Glens, Ihrem schwimmenden Zuhause für die kommenden sieben Nächte. Beim Begrüssungs-Dinner an Bord kosten Sie regionale Spezialitäten.

3 . Tag Loch Ness (F, M, A) Die letzte grosse Schlacht zwischen Schotten und Engländern ist tief im nationalen Gedächtnis verankert. Im Jahr 1745 standen sich auf dem Schlachtfeld von Culloden ein letztes Mal Jakobiten und englische Truppen gegenüber. Hier erfahren Sie spannende Details, bevor Sie den sagenumwobenen Loch Ness überqueren, dessen bekanntester Bewohner, Nessie, allerdings seltener aus dem See als in den Schlagzeilen auftaucht. Für beeindruckende Erinnerungsfotos kreuzt Ihr Schiff vor der malerischen Burgruine Urquhart Castle, bevor Sie Ihren heutigen Ankerplatz in Fort Augustus erreichen.

4 . Tag Kaledonischer Kanal und Neptune’s Staircase (F, M, A) Über Loch Lochy und entlang der von Bäumen gesäumten Laggan Avenue passieren Sie den Kaledonischen Kanal auf dem Weg über die beeindruckende Neptune’s Staircase, acht miteinander verbundene Schleusen, zu Ihrem nächsten Ziel in Corpach. Von Banavie am Fusse von Grossbritanniens höchster Erhebung, dem Ben Nevis, unternehmen Sie einen Ausflug zum Glenfinnan-Viadukt, auf dem bereits Harry Potter mit dem Hogwarts Express unterwegs war.

5 . Tag Oban (F, M, A) Dieser Tag ist ganz von der Fahrt durch den Loch Linnhe geprägt. Sie passieren Fort William und das Ben-Nevis-Massiv und erreichen schliesslich die Westküste Schottlands mit dem schmucken Städtchen Oban. Ihr Tagesziel ist nicht nur besonders reizvoll gelegen, sein Ruf als Seafood Capital Schottlands verheisst dem Fischfreund dazu noch besondere Gaumenfreuden. Wer möchte, kann einen Spaziergang durch die Stadt unternehmen oder McCaig’s Folly besuchen, ein ebenso monumentales wie zweckfreies Bauwerk, das beeindruckend über der Stadt thront.

6 . Tag Isle of Mull (F, M, A) Ihr erstes Ziel heute ist Craignure auf der Isle of Mull, wo Sie an Land gehen und Ihren Ausflug zur Isle of Iona beginnen. Auf über 1.000 Jahre Geschichte kann Ihr heutiges Ziel zurückblicken. Im Jahr 563 gründete der irische Heilige Columban hier ein Männerkloster, das die Insel zu einem der Ausgangspunkte der Christianisierung Grossbritanniens machte. Auf Wunsch können Sie dieses mittelalterliche Kloster von innen besichtigen – es ist die Grabstätte von nicht weniger als 48 schottischen Königen. Später fährt Ihr Schiff weiter zur Hauptstadt der Insel, die Sie mit den farbenfrohen Häusern ihrer Uferpromenade begrüsst: willkommen in Tobermory! Hier ankert die MV Lord of the Glens über Nacht.

7 . Tag Eigg (F, M, A) Heute verlassen Sie den Sound of Mull und beginnen Ihre Fahrt durch die Inseln der Inneren Hebriden. Ihr erster Anlaufpunkt ist die winzige Isle of Eigg, ein Naturreservat mit bequemen Wegen und beeindruckenden Aussichten. Unterwegs zu Ihrem nächsten Ziel können Sie Ausschau halten nach Seevögeln, mit etwas Glück sehen Sie auch Delfine, Robben und Wale. In vollkommener Abgeschiedenheit legt Ihr Schiff im Ort Inverie am malerischen Loch Nevis an. Gönnen Sie sich hier im entlegensten Pub Grossbritanniens ein Bier! Sie werden erstaunt sein, welch reichhaltige Auswahl man Ihnen anbietet.

8 . Tag Isle of Skye (F, M, A) Nach dem Frühstück nimmt Ihr Schiff Kurs auf den Sound of Sleat und den Hafen von Armadale auf der Isle of Skye. Hier besuchen Sie das McDonald-Clan-Zentrum und dessen reizende Gärten. Nach der Rückkehr auf das Schiff steuern Sie Ihr letztes Ziel in Kyle of Lochalsh an. Ein Ausflug per Bus führt Sie nach Eilean Donan Castle, das als Drehort zahlreicher Filme (u. a. James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug) weltbekannt wurde, bevor Sie beim Abschieds-Abendessen auf dem Schiff schlemmen.

9 . Tag Glen Coe und Stirling Castle (F, M) Nach dem Frühstück verabschieden Sie sich von Ihrer Crew und reisen weiter in Richtung Edinburgh. Eine malerische Bergwelt und schaurige Geschichten zum Machtkampf zwischen Engländern und Schotten erwarten Sie im Glen Coe, das auch Tal der Tränen genannt wird. Weiter geht es nach Stirling. Hier erwartet Sie das historisch bedeutendste Schloss Schottlands: Stirling Castle – heiß umkämpft von Engländern und Schotten, von William Wallace und Robert de Bruce bis Oliver Cromwell, Krönungsstätte von Maria Stuart, später Militärstützpunkt der Engländer im Kampf gegen die Jakobiten. Nach einem erlebnisreichen Tag erreichen Sie Edinburgh, die zweitgrösste Stadt Schottlands, die bereits zweifach zur UNESCO-Weltkulturerbe- Stätte ernannt wurde und mit ihrem mittelalterlichen Charme bezaubert. Prachtplätze und elegante, breite Strassen im georgianischen Stil prägen die im 18. Jh. errichtete Neustadt. Hier logieren Sie für zwei Nächte im Komfort-Hotel.

10 . Tag Edinburgh (F, M, A) Nach dem Frühstück geht es zu einer geführten Besichtigung durch die Innenstadt. Die Royal Mile verbindet Holyrood Palace, den schottischen Sitz des britischen Königs, mit dem berühmten Edinburgh Castle, das Sie auch von innen bestaunen. Vierzig Jahre stand die königliche Yacht Britannia im Dienst der königlichen Familie. Gehen Sie an Bord und entdecken Sie die royalen Gemächer und die deutlich engeren Kabinen der Schiffs-Crew!

11 . Tag Rückreise (F) Individuelle Heimreise.