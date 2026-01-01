Entdecken Sie die zahlreichen Facetten Rumäniens auf eigene Faust. Die Höhepunkte Rumäniens sind mit dem eigenen Fahrzeug einfach zu erreichen. Erkunden Sie die gut erhaltenen Altstädte in Siebenbürgen, besuchen Sie die ländlichen Regionen Maramures und Bukowina oder machen Sie einen Abstecher ins Donaudelta, welches zu den grössten Deltas der Welt gehört. Mit dem Mietwagen können Sie Rumänien frei und unabhängig entdecken.