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Mietwagenrundreisen Rumänien vom Spezialisten

Entdeckungen auf eigene Faust

Entdecken Sie die zahlreichen Facetten Rumäniens auf eigene Faust. Die Höhepunkte Rumäniens sind mit dem eigenen Fahrzeug einfach zu erreichen. Erkunden Sie die gut erhaltenen Altstädte in Siebenbürgen, besuchen Sie die ländlichen Regionen Maramures und Bukowina oder machen Sie einen Abstecher ins Donaudelta, welches zu den grössten Deltas der Welt gehört. Mit dem Mietwagen können Sie Rumänien frei und unabhängig entdecken.

Mietwagen buchen für Ihre Rumänien-Reise

Hier finden Sie ein Angebot an interessanten Selbstfahrerrouten in Rumänien. Erkunden Sie auf Ihrer Rundreise die verschiedenen Regionen Rumäniens. Den Abschluss Ihrer Reise bildet jeweils die Hauptstadt Bukarest mit all ihren Kontrasten. Den Reiseverlauf können wir gerne Ihren Wünschen anpassen.

fragen sie uns
Icon map8 Tage
Das Donaudelta und Küstenabschnitte am Schwarzen Meer
Preis auf Anfrage
ab/bis Bukarest
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map9 Tage
Höhepunkte Rumäniens
Preis auf Anfrage
ab/bis Bukarest
Highlights:
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map8 Tage
Siebenbürgen und Donaudelta
Preis auf Anfrage
ab/bis Bukarest
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Rumänien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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