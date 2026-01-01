Mietwagenrundreisen Rumänien vom Spezialisten
Entdeckungen auf eigene Faust
Mietwagen buchen für Ihre Rumänien-Reise
Hier finden Sie ein Angebot an interessanten Selbstfahrerrouten in Rumänien. Erkunden Sie auf Ihrer Rundreise die verschiedenen Regionen Rumäniens. Den Abschluss Ihrer Reise bildet jeweils die Hauptstadt Bukarest mit all ihren Kontrasten. Den Reiseverlauf können wir gerne Ihren Wünschen anpassen.
Das Donaudelta und Küstenabschnitte am Schwarzen Meer
Preis auf Anfrage
ab/bis Bukarest
Highlights:
8 Tage / 7 Nächte
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Rumänien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen