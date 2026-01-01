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Vertrags- und Reisebedingungen

Wir freuen uns, dass Sie sich für Ihre bevorstehende Reise Knecht Reisen als Ihren Partner ausgesucht haben. Gerne stellen wir Ihnen unsere langjährige Erfahrung zur Verfügung und danken herzlich für Ihr Vertrauen. Untenstehend unsere Bedingungen:

Städtreise Bukarest

Entdecken Sie mit Budapest das einstige "Paris des Ostens".

Mietwagenrundreisen Rumänien

Erkunden Sie die unterschiedlichen Facetten Rumäniens auf eigene Faust mit einem Mietwagen.

Gruppenreisen Rumänien

Reisen Sie mir einer Gruppe durch Rumänien und profitieren Sie von den Erfahrungen eines Reiseleiters.