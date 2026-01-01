Höhepunkte Rumäniens ab Bukarest

1 . Tag Bukarest Individuelle Anreise nach Bukarest. Übernahme des Mietwagens und Fahrt ins Zentrum.

2 . Tag Die Altstadt von Sibiu Weiterfahrt nach Sibiu (Hermannstadt). Die wunderschöne Altstadt wird Sie begeistern. Schlendern Sie durch die zahlreichen Gässchen, über den «Grossen und Kleinen Ring» oder lassen Sie sich in einem der vielen Strassencafés nieder. (zirka 275 km) (F)

3 . Tag Zurück ins Mittelalter Diese Etappe führt Sie zuerst vorbei an den unzähligen Kirchenburgen Siebenbürgens. Ganz bestimmt lohnt sich ein Halt in Sighişoara (Schässburg). ­Machen Sie einen Spaziergang durch die mittel­alterliche Stadt und besichtigen Sie den Uhrturm, die Bergkirche und natürlich das Geburtshaus von Vlad Ţepeş, dem weltbekannten Grafen Dracula. (zirka 140 km) (F)

4 . Tag Maramureş Ihre Reise führt Sie von Transsilvanien in die Provinz Maramureş. Bekannt ist die Region für ihre Holzkirchen und -häuser, reichlich verziert mit Schnitzereien und eingebettet in eine liebliche Landschaft. In Sighetu Marmaţiei lohnt sich ein Besuch im Freilichtmuseum. Oder machen Sie noch einen Abstecher nach Săpânţa zum «Fröhlichen Friedhof». (zirka 250 km) (F)

5 . Tag Moldauklöster Sie fahren in die Region Bukowina, wo Sie die einzigartigen Moldauklöster ­erwarten. Besuchen Sie zuerst das weltbekannte Kloster Voroneţ, auch die «Sixtinische Kapelle des Ostens» genannt. Sehr sehenswert sind auch die Anlagen Moldoviţa und Suceviţa. (zirka. 260 km) (F)

6 . Tag Gura Humorului – Piatra Neamț Am Morgen haben Sie Zeit, weitere Klöster zu besuchen. Ihr Etappenziel ist Piatra Neamț. (zirka 120 km) (F)

7 . Tag Zurück in die Karpaten Fahrt nach Braşov (Kronstadt), der Hauptstadt Siebenbürgens. Besichtigen Sie die Stadt oder fahren Sie nach Bran und besuchen Sie das «Schloss Dracula». (zirka 225 km) (F)

8 . Tag Märchenschloss und Hauptstadt Von Braşov aus fahren Sie nach Sinaia. Dort lohnt sich ein Besuch des Schlosses Peleş. Weiter geht es in die Hauptstadt Rumäniens. Bukarest ist eine Stadt voller Kontraste wunderschöne Palais, Kirchen, moderne Glasbauten und natürlich auch die grössenwahnsinnigen Gebäude aus der Zeit Ceauşescus. (zirka 165 km) (F)

9 . Tag Rück- oder Weiterreise Fahrt zum Flughafen und Rückgabe des Mietwagens. Individuelle Weiterreise oder Rückreise in die Schweiz (F)