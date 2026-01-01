Wenn Sie Rumänien mit einem fachkundigen Reiseführer erkunden möchten, dann ist eine geführte Gruppenreise die ideale Reiseart für Sie. Erleben Sie die wunderschönen Regionen Rumäniens und profitieren Sie von der grossen Erfahrung Ihres Reiseleiters. Lernen Sie Land und Leute besser kennen und entdecken Sie die Höhepunkte Rumäniens. Finden Sie in unserem Angebot die für Sie passende Rundreise.

Rumänien überrascht mit einer beeindruckenden Vielfalt: In Transsilvanien reihen sich mittelalterliche Städte wie Sibiu, Brasov und Sighisoara aneinander, umgeben von sanften Hügellandschaften und den wilden Karpaten. Im Norden locken die bemalten Klöster der Bukowina und die ursprünglichen Holzkirchen der Maramures, während das Donaudelta Naturfreunde mit seiner einzigartigen Vogelwelt begeistert. Auch die Hauptstadt Bukarest mit ihrem Mix aus Belle-Époque-Charme und moderner Urbanität ist ein lohnender Bestandteil vieler Rundreisen.

Eine Gruppenreise eignet sich besonders für Reisende, die unbeschwert unterwegs sein möchten: Die Route ist durchdacht geplant, die Organisation liegt in erfahrenen Händen, und in der Gruppe kommen Austausch und Geselligkeit nicht zu kurz. Als angenehmste Reisezeit gilt die Zeit von Frühling bis Herbst, wenn sich Städte und Landschaften von ihrer freundlichsten Seite zeigen. Gerne beraten Sie unsere Rumänien-Spezialisten persönlich bei der Wahl der passenden Gruppenreise.