Bukarest – das einstige «Paris des Ostens» – kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Der Arc de Triomphe, der Place Charles de Gaulle, von Bäumen gesäumte Alleen, prächtige Boulevards und unzählige historische Bauten zeugen noch heute vom Charme einer vergangenen Epoche. Heute kommt die Stadt immer frischer daher. Die moderne Architektur hat Einzug gehalten. Daneben wurde aber auch die Altstadt aufwendig renoviert, und sie lädt mit unzähligen Cafés und Restaurants zum Verweilen ein. Ein reichhaltiges Kulturangebot und trendige Clubs und Bars runden das facettenreiche Bild Bukarests ab.

Wer durch die rumänische Hauptstadt spaziert, erlebt ein spannendes Nebeneinander der Epochen: orthodoxe Kirchen und stille Klosterhöfe, elegante Bauten der Belle Époque, monumentale Architektur aus kommunistischer Zeit – allen voran der gewaltige Parlamentspalast – und dazwischen grüne Parks und Seen, die zum Ausspannen einladen. Museen, Oper und Konzertsäle machen Bukarest zu einem lohnenden Ziel für Kulturinteressierte, während die junge Gastro- und Kaffeeszene für urbanes Flair sorgt.

Eine Städtereise nach Bukarest eignet sich ideal als Kurztrip, lässt sich aber ebenso gut mit einer Rundreise durch Transsilvanien oder zu den bemalten Klöstern der Bukowina kombinieren. Als angenehmste Reisezeit gelten Frühling und Herbst mit milden Temperaturen; die Sommer sind warm und lebhaft, im Winter zeigt sich die Stadt ruhig und stimmungsvoll. Unsere Rumänien-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und stellen Ihre Bukarest-Reise ganz nach Ihren Wünschen zusammen.