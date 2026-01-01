Siebenbürgen und Donaudelta ab Bukarest

1 . Tag Bukarest Individuelle Anreise nach Bukarest. Übernahme des Mietwagens und Fahrt ins Zentrum.

2 . Tag Die Altstadt von Sibiu (Hermannstadt) Ihre Reise führt Sie heute nach Sibiu. Die wunderschöne Altstadt wird Sie begeistern. Schlendern Sie durch die zahlreichen Gässchen, über den «Grossen und Kleinen Ring» oder lassen Sie sich in einem der vielen Strassencafés nieder. (zirka 275 km) (F)

3 . Tag Kirchenburgen und Graf Dracula Ihre Etappe führt Sie vorbei an unzähligen Kirchenburgen. Besonders imposant ist diejenige von Biertan. Am Nachmittag erreichen Sie Sighişoara (Schässburg). Unternehmen Sie einen Spaziergang durch die mittelalterliche Stadt und besichtigen Sie den Uhrturm, die Bergkirche und natürlich das Geburtshaus­ von Vlad Ţepeş, dem weltbekannten Grafen Dracula. (zirka 100 km) (F)

4 . Tag Braşov – Hauptort Siebenbürgens Fahrt nach Braşov (Kronstadt), der Hauptstadt Siebenbürgens. Unternehmen Sie einen Rundgang durch die Altstadt und besichtigen Sie die «Schwarze Kirche», den Rathausplatz und die orthodoxe Kirche. Wenn die Zeit reicht, machen Sie einen Ausflug nach Bran und besuchen Sie das «Schloss Dracula». (zirka 145 km) (F)

5 . Tag Brasov – Tulcea Nun verlassen Sie Transsilvanien und fahren Richtung Osten. In Brăila nehmen Sie die Auto­fähre, die Sie ins Donaudelta bringt. Das Etappenziel ist Tulcea. (zirka 360 km) (F)

6 . Tag Im Donaudelta Das Donaudelta gehört zu den grössten Deltas der Welt. Etwa ein Viertel davon steht als Bio­sphären-Reservat unter dem Schutz der UNESCO. Auf einem Bootsausflug durch die einmalige ­Wasserwelt mit ihren unzähligen Kanälen ­kön­nen Sie mit etwas Glück unter anderem Adler, ­Kormorane und Pelikane beobachten. (F, M)

7 . Tag Kontrastreiches Bukarest Von der einmaligen Natur geht es nun in die Hauptstadt Rumäniens. Bukarest ist eine Stadt voller Kontraste: wunderschöne Palais, Kirchen, moderne Glasbauten und natürlich auch die ­grössenwahnsinnigen Gebäude aus der Zeit Ceauşescus. (zirka 270 km) (F)

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Fahrt zum Flughafen und Rückgabe des Mietwagens. Individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz (F)