1 . Tag Bukarest Individuelle Anreise. Übernahme des Mietwagens und Fahrt ins Zentrum.

2-3 . Tag Donaudelta Ihr Weg führt direkt nach Balenii de Sus, rund 20 Kilometer nach Tulcea und 300 Kilometer von Bukarest entfernt. Ihr Hotel liegt am rechten Ufer des St. Georg Arms, der in das Donaudelta fliesst, in Băltenii de Sus, Tulcea. Von hier geniessen Sie einen atemberaubenden Blick über den Fluss. Ein idealer Ausgangspunkt um die Region und das Delta zu entdecken.



Das Biosphärenreservat Donaudelta befindet sich im Mündungsgebiet der Donau in das Schwarze Meer. Das Donaudelta stellt nach dem Wolgadelta das zweitgrösste Delta Europas dar und umfasst ein Gebiet von 5'800 Quadratkilometern. Rund 2/3 der Fläche steht unter Naturschutz. Das Delta wird von drei Mündungsarmen der Donau durchflossen, einer davon ist der St. Georg Arm. (F)

4-6 . Tag Am Schwarzen Meer Vom Donaudelta fahren Sie weiter Richtung Süden, wo Sie nach rund 160 Kilometern Ihre Unterkunft für die kommenden Tage in Eforie Nord erreichen.



Die Region hat einerseits klassische Badeorte wie Constanța oder Mamaia zu bieten, die in den Sommermonaten sehr gut besucht sind. Andererseits gibt es aber auch eher geheimere und ruhige Ecken wie zum Beispiel Vadu, das etwa 40 Kilometer von Constanța entfernt liegt.



Ab von der Küste prägen hervorragende Bodenverhältnisse die Natur. Die Böden werden zur Hauptsache mit Getreide, Mais, Sonnenblumen und Raps bewirtschaftet. Das milde Klima und die vielen Sonnenstunden bieten auch eine gute Grundlage für den Weinbau. In Murfatlar, der Weinhauptstadt Rumäniens, erfahren Sie mehr über den Weinbau. (F, A)

7 . Tag Zurück in der Hauptstadt Heute heisst es wieder zurück in die rumänische Hauptstadt. Nutzen Sie die Zeit und erkunden Sie Bukarest, die Stadt voller Kontraste: wunderschöne Palais, Kirchen, moderne Glasbauten und natürlich auch die grössenwahnsinnigen Gebäude aus der Zeit Ceauşescus. (zirka 240 km) (F)

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Fahrt zum Flughafen und Rückgabe des Mietwagens. Individuelle Weiterreise oder Rückreise in die Schweiz. (F)