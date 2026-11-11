Als Spezialist für massgeschneiderte Reisen sind wir bestrebt, unseren Service und die Qualität laufend zu verbessern. Deshalb sind uns die Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden sehr wichtig. Auf dieser Seite finden Sie Feedbacks von Gästen, die mit uns Rumänien bereist haben. Lesen Sie, wie andere Reisende Land und Leute erlebt haben und wo es ihnen vor Ort am besten gefallen hat – eine ehrliche Orientierungshilfe für die Planung Ihrer eigenen Rumänien-Reise. Ihre eigene Rückmeldung nach der Reise ist bei uns jederzeit willkommen und fliesst direkt in die Weiterentwicklung unserer Beratung ein.