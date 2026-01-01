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Mietwagenrundreisen Polen vom Spezialisten

Individuell und flexibel

Polen hat auch ausserhalb der grossen Touristen-Zentren dem individuell Reisenden einiges zu bieten: verschlafene Renaissance-Städtchen, eindrückliche Schlösser und unberührte Natur. Besonders hervorzuheben sind der letzte Urwald Europas, der Wald von Bialowieza, wo heute noch Wildpferde und Wisente leben, und die liebliche Landschaft von Kleinpolen im Südosten des Landes. Bei einer Mietwagenrundreise in Polen können Sie Ihr Reisetempo selber bestimmen und Ihr Routing individuell gestalten.

Icon map6 Tage
Die Masuren erleben
Preis auf Anfrage
ab/bis Warschau/Danzig
Highlights: Wolfsschanze in Gierłoż, Burg von Reszel und Święta Lipka, Malerisches Olsztyn, Natur am Wulpińskie-See
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map8 Tage
Entlang der polnischen Ostseeküste
Preis auf Anfrage
ab/bis Warschau
Highlights: Historische Altstadt von Toruń, Marienburg in Malbork, Słowiński Nationalpark, Insel Wolin
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
Wandererlebnis in Polens Nationalparks
Preis auf Anfrage
ab/bis Krakau
Highlights: Tatrzański Nationalpark, Rysy, der höchste Berg Polens, Bieszczady Nationalpark, Połonina Wetlińska
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Mietwagen buchen für Ihre Polen-Reise

Hier finden Sie eine Auswahl an interessanten und abwechslungsreichen Selbstfahrerrouten in Polen. Machen Sie entweder eine Rundreise oder fahren Sie von A nach B. Ihr Auto können Sie einfach in Warschau, Krakau oder Danzig entgegennehmen beziehungsweise abgeben. Die Routenvorschläge können problemlos an Ihre Wünsche angepasst werden. Bei den aufgeführten Reisevorschlägen sind die Hotelübernachtungen jeweils inkludiert. Die Mietwagen sind jedoch noch nicht eingeschlossen, da Sie so den für Sie idealen Mietwagen selber aussuchen können.

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