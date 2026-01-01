Mietwagenrundreisen Polen vom Spezialisten
Individuell und flexibel
Die Masuren erleben
Preis auf Anfrage
ab/bis Warschau/Danzig
Highlights: Wolfsschanze in Gierłoż, Burg von Reszel und Święta Lipka, Malerisches Olsztyn, Natur am Wulpińskie-See
6 Tage / 5 Nächte
Entlang der polnischen Ostseeküste
Preis auf Anfrage
ab/bis Warschau
Highlights: Historische Altstadt von Toruń, Marienburg in Malbork, Słowiński Nationalpark, Insel Wolin
8 Tage / 7 Nächte
Wandererlebnis in Polens Nationalparks
Preis auf Anfrage
ab/bis Krakau
Highlights: Tatrzański Nationalpark, Rysy, der höchste Berg Polens, Bieszczady Nationalpark, Połonina Wetlińska
7 Tage / 6 Nächte
Mietwagen buchen für Ihre Polen-Reise
Hier finden Sie eine Auswahl an interessanten und abwechslungsreichen Selbstfahrerrouten in Polen. Machen Sie entweder eine Rundreise oder fahren Sie von A nach B. Ihr Auto können Sie einfach in Warschau, Krakau oder Danzig entgegennehmen beziehungsweise abgeben. Die Routenvorschläge können problemlos an Ihre Wünsche angepasst werden. Bei den aufgeführten Reisevorschlägen sind die Hotelübernachtungen jeweils inkludiert. Die Mietwagen sind jedoch noch nicht eingeschlossen, da Sie so den für Sie idealen Mietwagen selber aussuchen können.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Polen-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen