Entlang der polnischen Ostseeküste ab Warschau

1 . Tag Toruń Individuelle Anreise nach Warschau. Am Flughafen nehmen Sie Ihren Mietwagen entgegen und starten Ihre Rundreise. Ihr heutiges Etappenziel heisst Toruń. Die historische Stadt liegt an der Weichsel und ist unter anderem dank seinen gothischen Gebäude aus Backstein auf der UNESCOWeltkulturliste. (zirka 260 km)

2 . Tag Malbork und Gdańsk Ihre Reise führt weiter Richtung Norden. In Malbork lohnt es sich die aus dem 13. Jahrhundert stammenden Burg anzuschauen (UNESCO). Anschliessend fahren Sie weiter nach Gdańsk, wo der wichtigste Hafen Polens liegt. Schlendern Sie durch den Langen Markt sowie die Langgasse und lassen Sie die schönen Gebäude auf sich wirken. (zirka 215 km) (F)

3 . Tag Oliwa und Sopot Bevor Sie Gdańsk wieder verlassen, lohnt sich ein Besuch des Bezirkes Oliwa, dessen kostbarstes Denkmal die Erzkathedrale ist. Diese ist vor allem dank seiner Orgel aus dem 18. Jahrhundert berühmt. Gleich angrenzend an Oliwa liegt das Ostseebad Sopot. Spazieren Sie dort über den langen Holzsteg. Anschliessend können Sie weiter Richtung Łeba reisen. (zirka 110 km) (F)

4 . Tag Łeba und Kołobrzeg Zwischen Łeba und Rowy liegt der Słowiński Nationalpark. Dieser wurde 1967 gegründet, um die Schönheit der Küste zu bewahren und vor allem den aussergewöhnlichen Dünengürtel zu schützen. Bewundern Sie die grossen Dünen und die Wellen der Ostsee. Weiterreise nach Kołobrzeg. Machen Sie einen Stadtrundgang, wo Sie unter anderem auf die auffällige Backsteinhallenkirche treffen. (zirka 175 km) (F)

5 . Tag Insel Wolin Ihre Reise führt Sie weiter in den Westen Polens. Hier wartet die Erkundung der Insel Wolin auf Sie. Die grösste polnische Insel bietet schöne Ostseestrände und den Wolnier Nationalpark. (zirka 105 km) (F)

6 . Tag Szczecin Via Szczecin (Stettin), bekannt für die Wały Chrobrego aus dem 19. Jahrhundert, fahren Sie nach Poznań. (zirka 360 km) (F)

7 . Tag Poznań Unternehmen Sie nach dem Frühstück einen Rundgang durch die schöne Stadt Poznań. Sie ist für ihre Universitäten und die Renaissancebauten am alten Marktplatz bekannt. Rückreise nach Warschau. (zirka 310 km) (F)

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Besuchen Sie nach dem Frühstück die Highlights von Warschau. Auf dem Weg zum Flughafen lohnt sich der Besuch des Wilanów Palastes. Individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz. (F)