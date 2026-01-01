Gruppenreisen Polen vom Spezialisten

Wenn Sie es bevorzugen von den Kenntnissen eines erfahrenen Reiseführers zu profitieren, dann ist eine geführte Gruppenreise in Polen genau das richtige für Sie. Lernen Sie Land und Leute auf diesem unbeschwerten Weg besser kennen. Finden Sie in unserem Angebot die für Sie passende Rundreise. Entscheiden Sie sich für eine Reise in den Norden oder in den Süden Polens. Einige der Highlights im Norden sind die historische Stadt Danzig, der Oberländische Kanal oder die liebliche Landschaft der Masurischen Seenplatte.

Auf der zweiten Rundreise können Sie die vielen Gesichter Südpolens kennenlernen. Erkunden Sie die prachtvolle Altstadt Krakaus und lassen Sie die eindrucksvolle Landschaft vom Riesengebirge auf sich wirken. Aber auch den zahlreichen Kirchen und der Religion, die im Leben der Polen nach wie vor einen festen Platz einnehmen, wird Rechnung getragen.