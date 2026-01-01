Die Masuren erleben ab Warschau/Danzig

1 . Tag Mikołajki Individuelle Anreise nach Mikołajki, dem grössten Ferienzentrum der Masuren. Als Ausgangspunkt der Reise bieten sich Gdańsk (zirka 340 km) oder Warschau (zirka 225 km) an. Übernachtung in einem hübschen Hotel im idyllischen Stare Sady.

2 . Tag Gierłoż (F) Geniessen Sie den Tag zum Ausspannen am nahe gelegenen See oder unternehmen Sie eine Rundfahrt durch Gierłoż, wo Sie das ehemalige Führer-Hauptquartier Wolfsschanze besichtigen können, und weiter über Sztynort und Giżycko. (zirka 120 km) (F)

3 . Tag Reszel (F) Ihre Weiterreise führt Sie durch das Herzland der Masuren. Vorbei an der Kirche Święta Lipka (Heilige Linde) und der Ortschaft Reszel mit der eindrücklichen Burg erreichen Sie Lidzbark Warmiński. Hier werden Sie in einem komfortablen Schlosshotel erwartet. (zirka 100 km) (F)

4 . Tag Olsztyn Sie fahren entlang dichter Alleen durch die schönsten Landschaften der Masuren. Unterwegs lohnt sich ein Halt in Olsztyn (Allenstein), dem Hauptort der Region mit seinem hübschen Marktplatz und der eindrücklichen Kirche. Eine kurze Fahrt bringt Sie weiter nach Dorotowo, wo Sie in einem modernen Design-Hotel direkt am Seeufer übernachten. (ca. 70 km) (F)

5 . Tag Wulpińskie-See (F) Geniessen Sie die Ruhe und Abgeschiedenheit der stilvollen Hotelanlage. Nach Lust und Laune haben Sie auch die Möglichkeit, die Umgebung per Kajak oder auf einer Wanderung zu erkunden. Lassen Sie einen Tag die Seele baumeln und entspannen Sie sich in der Natur. (F)

6 . Tag Weiterreise (F) Individuelle Weiterreise mit dem Mietwagen. Entweder fahren Sie nach Gdańsk (zirka 180 km) oder Warschau (zirka 235 km) und entdecken eine dieser interessanten Städte. Oder aber Sie reisen weiter in die Nationalpärke Biebrzański (zirka 180 km) oder Białowieża (zirka 315 km) und erhalten einen Einblick in die reiche Tierwelt, die in den tiefen Wäldern Polens beheimatet ist. (F)