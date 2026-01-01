Entdecken Sie, was die Hauptstadt Polens zu bieten hat: In Warschau treffen die liebevoll wiederaufgebaute Altstadt und königliche Residenzen auf eine moderne Skyline und ein lebendiges Kulturleben. Neben einem Besuch von Warschau lohnt es sich aber auch, andere Städte wie Krakau, Danzig oder Wroclaw während Ihres Polen-Aufenthalts zu erkunden.

Jede dieser Städte hat ihren ganz eigenen Charakter: Krakau begeistert mit seiner prachtvollen Altstadt und dem königlichen Erbe rund um den Wawel-Hügel, die Hansestadt Danzig verbindet maritimes Flair an der Ostsee mit einer bewegten Geschichte, und das lebensfrohe Wroclaw überrascht mit unzähligen Brücken und einem malerischen Marktplatz. Sie können sich dabei entweder auf eine Stadt fokussieren, mehrere Städte bequem mit dem Zug kombinieren oder sie als Teil Ihrer Mietwagenrundreise einplanen – die Distanzen sind angenehm kurz und das Bahnnetz gut ausgebaut.

Städtereisen nach Polen eignen sich für Kultur- und Geschichtsinteressierte ebenso wie für Geniesser, welche die polnische Küche und die gemütlichen Cafés entdecken möchten. Besonders angenehm sind die Monate von Frühling bis Herbst, während in der Adventszeit stimmungsvolle Weihnachtsmärkte die Altstädte verzaubern. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihre Städtereise ganz nach Ihren Wünschen zusammen.