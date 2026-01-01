Wandererlebnis in Polens Nationalparks ab Krakau

Individuelle Anreise nach Krakau. Am Flughafen nehmen Sie Ihren Mietwagen entgegen und starten Ihre Rundreise. Ihr heutiges Etappenziel heisst Zakopane. Die Stadt liegt in einem weiten Talbecken der Hohen Tatra an der slowakischen Grenze. (zirka 112 km)

Der Tatrzański Nationalpark liegt auf polnischem wie auch slowakischem Boden und wurde von der UNESCO zu einem Biosphärenreservat erklärt. Mit einer Höhe von 2'499 Meter liegt mit dem Rysy der höchste Berg Polens in diesem Gebiet. Zwei volle Tage stehen Ihnen für die Erkundung der Region zur Verfügung. Es gibt verschiedene Wandermöglichkeiten, um die Landschaft zu erkunden. Empfehlenswerte Wanderungen führen Sie beispielsweise durch das Chochołowska Tal oder durch das Kościeliska Tal. Auch ein Aufstieg zum Giewont Gipfel ist lohnenswert. (F)

Sie verlassen Zakopane und fahren weiter in den Westen Polens. Das Dorf Smerek liegt in den Hügeln der Bieszczady, einem zu den Waldkarpaten gehörenden Gebirgszug. (zirka 270 km) (F)

Bieszczady

Die Bieszczady sind niedrige, bewaldete Berge. Der höchste Gipfel ist der Tarnica mit einer Höhe von 1'346 Meter. Die Landschaft hat einen einmaligen Reiz und es ist daher gut, dass ein beträchtlicher Teil des Gebietes dank des Bieszczady Nationalpark geschützt wird. Der Park ist Teil des UNESCO Biosphärenreservats Ostkarpaten. In der teilweise menschenleeren Region haben viele seltene Tiere, wie der Eurasische Luchs oder die Europäische Wildkatze, einen Rückzugsort gefunden.

Entdecken Sie die schöne Natur zu Fuss während zwei Tagen. Vom Dorf Smerek aus bieten sich diverse Wanderungen an. Empfehlenswert sind beispielsweise Ausflüge zum Okraglik Gipfel, zum Berg Połonina Wetlińska, durch Mała Rawka nach Wielka Rawka oder zum Połonina Caryńska. (F)