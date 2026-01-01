Ein absolutes Highlight einer Polen Reise sind die Masuren. Die über 3000 Seen und riesigen Wälder im Nordosten des Landes bilden eine einmalige Kulisse – ein idealer Ort, um den Alltag hinter sich zu lassen und sich in intakter Natur zu erholen. Viele der Seen sind durch Flüsse und Kanäle miteinander verbunden, sodass sich die Region wunderbar vom Wasser aus erschliessen lässt.

Die Masuren können Sie ideal mit dem Schiff oder auch mit dem Fahrrad entdecken. Auf der Schlemmerreise geniessen Sie nicht nur die interessanten Land- und Schiffsausflüge, sondern lassen sich an Bord auch mit Köstlichkeiten der ostpreussischen Küche verwöhnen. Während das Schiff gemächlich über Seen und durch schmale Wasserstrassen gleitet, ziehen Wälder, Schilfufer und kleine Ortschaften vorbei – Entschleunigung pur. Schiffsreisen in Polen eignen sich damit besonders für Geniesser und Naturliebhaber, die ein ruhiges Reisetempo schätzen und Landschaft wie Kultur gleichermassen erleben möchten.

Die beste Zeit für eine Schiffsreise durch die Masuren sind die Monate von Frühling bis Frühherbst, wenn sich die Seenlandschaft von ihrer grünsten Seite zeigt und das Klima angenehm mild ist. Gerne kombinieren wir Ihre Schiffsreise mit weiteren Etappen in Polen, etwa mit einem Aufenthalt in Danzig oder Warschau. Unsere Polen-Spezialistinnen und -Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihre Reise individuell nach Ihren Wünschen zusammen.