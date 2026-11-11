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Martial Stäger
+41 56 200 19 00
Usbekistan war für mich eine echte Überraschung, im besten Sinne. Wer an die Seidenstraße, antike Städte und orientalische Basare denkt, sollte dieses Land ganz oben auf seine Reiseliste setzen. Die Städte Samarkand, Bukhara und Chiwa haben mich tief beeindruckt. Die Architektur ist atemberaubend, türkisfarbene Kuppeln, filigrane Mosaike und jahrhundertealte Medresen erzählen von einer reichen Vergangenheit. Besonders der Registan-Platz in Samarkand war für mich ein Highlight, die Dimensionen der Koranschulen haben mich tiefst beeindruckt. Was mir besonders in Erinnerung bleibt, ist die Gastfreundschaft der Usbeken. Ich wurde auf Tee oder sogar zum Essen eingeladen und ich habe viel über das Leben der Landsleute erfahren. Sie sind offen, warmherzig, neugierig und gastfreundlich. Neben den Städten hat mich auch die Weite der Landschaft fasziniert, Steppe, Wüste, Berge. Und dann dieser Himmel! Vor allem am Abend, wenn die Sonne die Kuppeln golden färbt, wirkt alles wie aus einem Märchen. Wer sich für Geschichte, Kultur, gutes Essen und authentische Begegnungen interessiert, wird hier auf seine Kosten kommen. Ich würde jederzeit wieder hinreisen und kann eine Reise nach Usbekistan jedem nur empfehlen!
René Hohmann
+41 56 200 19 00
Zentralasien, die Mongolei und China gehören zu den faszinierendsten Reisezielen der Welt – und sind zugleich meine ganz persönlichen Highlights. Folgen Sie der legendären Seidenstrasse und entdecken Sie prachtvolle Städte wie Samarkand und Buchara, die seit Jahrhunderten Reisende in ihren Bann ziehen. Erleben Sie die unendliche Weite der Mongolei: endlose Steppen, glitzernde Seen und das ursprüngliche Leben der Nomaden vermitteln Ihnen ein Gefühl von Freiheit und Authentizität. In China erwartet Sie eine beeindruckende Vielfalt – von der jahrtausendealten Geschichte an der Grossen Mauer über mystische Reisterrassen bis hin zu pulsierenden Metropolen und spektakulären Landschaften. Als Reisespezialist für Zentralasien, die Mongolei und China gestalte ich unvergessliche Rundreisen, Gruppenreisen und individuelle Touren, die Kultur, Abenteuer und Natur harmonisch vereinen. Sie profitieren von meiner Expertise, direkten Kontakten vor Ort und authentischen Programmen, die weit über klassische Standardreisen hinausgehen. Auch für Reisen nach Osteuropa und in den Kaukasus stehe ich Ihnen mit Fachwissen und Erfahrung zur Seite – von kulturellen Höhepunkten bis zu einzigartigen Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Vielfalt, Ursprünglichkeit und Abenteuer – und lassen Sie sich von meinen massgeschneiderten Reiseerlebnissen inspirieren.