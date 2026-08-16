Juwel Chanthaburi ab Bangkok

Eine einmalige Entdeckungsreise, auf der Sie das wahre Thailand in der Provinz Chanthaburi erleben. Der Name der Hauptstadt dieses verborgenen Juwels bedeutet übersetzt «Mondstadt» und ist als Königreich der Obstgärten bekannt. Der Boden der Region sorgt für reiche Ernten aller Arten von Früchten, aber die Provinz ist am besten für die Herstellung von Edelsteinen und für ihren florierenden Edelsteinhandel bekannt. Es überrascht nicht, dass dieses Grenzgebiet eine bunte Vergangenheit hat, in der die Kulturen der Khmer, der Vietnamesen und der Franzosen ihre Spuren hinterlassen haben, und dadurch auch eine interessante kulinarische Szene.

Chanthaburi hat einen malerischen Charme, der es für diejenigen attraktiv macht, die auf der Suche nach einem lokalen Touch sind und gleichzeitig etwas Neues und Anderes in Thailand erleben möchten.