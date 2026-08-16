Juwel Chanthaburi ab Bangkok
Juwel Chanthaburi ab Bangkok
ab CHF 970.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights:
- Traditionelle Handwerksbetriebe
- Exquisite Kocherfahrungen
- Biosphäre «Thai Everglades»
- Gemütliche Bootsfahrt
- Lotusteich mit Blüten aller Farben
- Historische königliche Residenz
- Königliche Schreine
- Historische Wahrzeichen der Stadt
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bangkok - Rayong (M)
Thailand ist bekannt für die Herstellung einzigartiger und schöner Taschen, die in Boutiquen auf der ganzen Welt zu finden sind. Die kleine Werkstatt, die Sie heute besuchen werden, wird von der Königin unterstützt und stellt exquisite Bambusgeflechte aus den verfügbaren Naturmaterialien her, wie in alten Zeiten. Später geniessen Sie die bernsteinfarbenen Strahlen der Nachmittagssonne in einem Feuchtgebiet, das als «Thai Everglades» bekannt ist. Diese Biosphäre, in der über vierhundert einzigartige Lebensformen beheimatet sind, können Sie bequem von Ihrem Sampan aus bewundern, während Sie die Lotusteiche mit ihren weissen, blauen und rosafarbenen Lotosblüten bewundern.
2. Tag Rayong - Chanthaburi (F, M)
Weiterfahrt nach Chanthaburi, einer Provinz mit reicher Geschichte an Thailands Ostküste. Bei einem Rundgang durch eine familiengeführte Pfefferfarm inmitten tropischer Obstgärten erfahren Sie mehr über den Anbau und die wirtschaftliche Bedeutung der Ernte des «schwarzen Goldes» der Region. Anschliessend besichtigen Sie die ehemalige Landresidenz von Königin Rambhai Barni, der Witwe von König Rama VII. Sie lebte viele Jahre in Chanthaburi und widmete sich der Förderung von Landwirtschaft und Gemeinwesen, weshalb sie bis heute als Thailands «Königin der Herzen» verehrt wird.
Nachmittags Besuch des Schreins von König Taksin des Grossen, der hier nach dem Fall Ayutthayas 1767 seine Basis aufbaute und von Chanthaburi aus die Wiedervereinigung des Königreichs einleitete. Später erkunden Sie das historische Flussuferviertel, welches von traditionellen Holzläden, trendigen Cafés und Häusern im Lebkuchenstil gesäumt wird. Ein kurzer Spaziergang führt zur weithin berühmten, im gothischen Stil erbauten katholischen «Kirche der unbefleckten Empfängnis». Während die Buntglasfenster und Bodenfliesen aus Frankreich stammen, ist die Statue der Jungfrau Maria mit 20'000 Karat Rubinen und Saphiren aus der Region geschmückt.
3. Tag Chanthaburi (F, M)
Der heutige Tag beleuchtet die natürlichen Ressourcen, Handelsnetzwerke und kulturellen Einflüsse, die Chanthaburi zu einer der unverwechselbarsten Provinzen Thailands gemacht haben. An der Küste erinnert ein markantes, rotes Kolonialgebäude an die französische Besatzung Chanthaburis Ende des 19. Jahrhunderts; ein wenig bekanntes Kapitel Siams. Beim Besuch einer Gemeinschaft, welche das traditionelle Weben pflegt, erhalten Sie Einblicke in das Herstellen von Schilfmatten. Aus Materialien der umliegenden Feuchtgebiete entstehen hier seit Generationen kunstvolle Matten.
Anschliessend Besuch einer historischen Festung aus der Regierungszeit König Ramas III., die einst Teil des östlichen Verteidigungsnetzes des Königreichs war. Heute beherbergt sie ein Maritim-Museum mit traditionellen Handelsschiffen, lokalhistorischen Ausstellungen und Geschichten der vielfältigen Gemeinschaften, die die Provinz geprägt haben. Am Nachmittag besuchen Sie eine kleine Edelsteinmine, wo lokale Schürfer noch heute nach Saphiren, Granaten und anderen Kristallen im mineralreichen Boden suchen.
Im Edelsteinzentrum erfahren Sie, wie Schleifen und Polieren rohe Steine in edle Schmucksteine verwandeln – eine Kunst, die Chanthaburi zu Thailands bedeutendstem Zentrum des Edelstein- und Schmuckhandels gemacht hat.
4. Tag Chanthaburi - Bangkok (F)
Nach der Rückkehr nach Bangkok werden Sie in Ihr Stadthotel oder zum Flughafen gefahren.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Flughafen/Stadthotel Bangkok
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 970.– / pro Person