The Blue Jasmine – Heritage Zug ab Bangkok
The Blue Jasmine – Heritage Zug ab Bangkok
ab CHF 6860.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights:
- Historischer Bahnhof Hua Lamphong
- 2 Übernachtungen im The Blue Jasmine
- Ehemalige Königsstadt Ayutthaya
- Almosengabe an Mönchen beiwohnen
- Crystal & Golden Tempel von Uthai Thani
- Besuch traditioneller Märkte
- Picknick mit atemberaubender Aussicht
- Malerische Landschaften unterwegs
- Authentische Köstlichkeiten probieren
- Spannende Einblicke in die lokale Kultur
- Unesco Weltkulturerbe bei Sukhothai
- Eindrucksvolle Tempel von Chiang Mai
- Faszinierende Begegnung mit Elefanten
- Malerische Flussfahrt in Bangkok
- Exklusives Abschieds-Abendessen
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bangkok (A)
Sie beginnen Ihre Reise mit einem Willkommens-Dinner in Bangkok und einem informativen Treffen, bei dem Sie Ihre Mitreisenden kennenlernen und sich untereinander austauschen können. Der gemütliche Abend ist die perfekte Einstimmung auf die spannenden Rundreise durch Thailand
2. Tag Bangkok – Ayutthaya – Uthai Thani (F, M, A)
Der Auftakt zu Ihrem Abenteuer bietet die Abfahrt vom Bahnhof Hua Lamphong, ein historisches Wahrzeichen in Bangkok und seit über 100 Jahren das Herzstück des thailändischen Eisenbahnnetzes. In Ayutthaya wird der erste Stopp eingelegt. Nach einem köstlichen Mittagessen besuchen Sie einige der ältesten Tempel und antiken Ruinen der ehemaligen Hauptstadt. Weiterfahrt nach Uthai Thani, wo Sie ein charmantes, geschichtsträchtiges Boutique Hotel erwartet. Abendessen und Übernachtung im Hotel
3. Tag Uthai Thani – Chiang Mai (F, M, A)
Bei Sonnenaufgang besuchen Sie den authentischen Morgenmarkt von Uthai Thani und werden Teil des täglichen Rituals des Spenden und Almosen geben der Einheimischen an die Mönche. Nach dem Frühstück besuchen Sie den eindrücklichen Crystal Tempel und Golden Tempel. Mit einem gemütlichen Drink zum Sonnenuntergang an Board des Zuges lassen Sie den Tag ausklingen. Abendessen und Übernachtung im Blue Jasmine
4. Tag Chiang Mai (F, A)
Frühaufsteher geniessen ihren ersten Kaffee zusammen mit der morgendliche Aussicht auf die spektakuläre Bergwelt rund um Chiang Mai. In der Stadt angekommen, Check-in ins Hotel gefolgt von etwas Zeit zur freien Verfügung. Nachmittags begeben Sie sich auf eine geführte Tour zu den historischen Tempeln Chiang Mais und bestaunen die kunstvolle Thai-Lanna Architektur, ein Teil der kulturellen Identität der nordthailändischen Region. Abendessen und Übernachtung im Hotel
5. Tag Chiang Mai (F, M, A)
Am heutigen Tag besuchen Sie ein Elefantenschutzgebiet, in welchem gerettete Elefanten gepflegt und rehabilitiert werden. Begegnen Sie den sanften Riesen in einer natürlichen und respektvollen Umgebung und erhalten Sie dabei wertvolle Einblicke in ihre Pflege und den Erhalt ihrer Art. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Abends erwartet Sie ein atemberaubendes Plätzchen auf einer Anhöhe mit einem charmanten Dinner-Erlebniss. Übernachtung im Hotel.
6. Tag Chiang Mai – Sukhothai (F, M, A)
Nach dem Frühstück begeben Sie sich wieder an Board des Blue Jasmine wo eine Fahrt mit idyllischen Aussichen ansteht. Geniessen Sie die wunderschöne Landschaft, während der Zug sich durch majestätische Berge schlängelt, malerische Brücken überquert und Tunnel durchfährt. In der nähe von Sukhothai besuchen Sie einen antiken Tempel. Mit einem köstlichen BBQ Dinner und traditionellen Tanz- und Gesangsdarbietungen unter freiem Himmel wird der Tag stimmungsvoll beendet. Übernachtung im Hotel
7. Tag Sukhothai – Bangkok (F, M, A)
In Sukhothai, der ersten Hauptstadt des siamesischen Königreichs, besuchen Sie die faszinierende Unesco Welterbestätte. Nebst historischen Stätten ist die Region auch für die Handwerkskunst bekannt. In einem Töpfer Workshop tauchen Sie ein in das jahrhundertealte Keramikhandwerk und später lernen Sie mehr über die traditionsreiche Goldschmiedkunst. Abendessen und Übernachtung im Blue Jasmine.
8. Tag Bangkok (F, A)
Zum Abschluss Ihrer Reise begeben Sie sich in Bangkok auf eine malerische Bootsfahrt entlang des Chao Phraya Flusses. Gleiten Sie vorbei an alten Tempeln und den historischen Vierteln Bangkoks und geniessen Sie dabei eindrucksvolle Ausblicke vom Wasser aus. Direkt am Flussufer folgt ein wundervolles Abschiedsabendessen. Übernachtung im Hotel.
9. Tag Bangkok (F)
Mit dem Transfer zum Flughafen endet Ihre Rundreise
Im Preis inbegriffen:
- 2 Nächte im Zug in einer Doppel- oder Zweibettkabine
- Gruppentour mit Deutsch & Englisch sprechender Reiseleitung
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Bangkok
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Garantiertes Early Check-in an den Tagen 4 & 8
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 6860.– / pro Person