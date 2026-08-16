The Blue Jasmine – Heritage Zug ab Bangkok

Die Fahrt im liebevoll restaurierten, historischen «The Blue Jasmine» Zug bietet ein unvergessliches Erlebnis durch das Herzen Thailands. Die Reise führt Sie durch fünf spektakuläre Provinzen. Von der pulsierenden Metropole Bangkok über die friedlichen, alten Ruinen von Ayutthaya, Uthai Thani, Chiang Mai und Sukhothai. Erleben Sie den kulturellen Reichtum, die historische Vielfalt und die natürliche Schönheit des Landes. Es erwarten Sie zwei Nächte im Zug sowie sechs weitere Nächte in unterschiedlichen Hotels unterwegs – die perfekte Kombination von nostalgischem Charme und gemütlichem Komfort.