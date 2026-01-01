68 Premier Garden View Zimmer (55 m2) verteilt auf 7 Gebäude (12 - 18 Zimmer pro Gebäude) alle mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, Minibar, Espresso Maschine, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Telefon, TV, WiFi kostenfrei und Balkon/Terrasse im Parterre, 1. oder 2. Stock mit Sicht auf den Garten. 38 Deluxe Garden Zimmer (55m2) liegen im Parterre. 18 Deluxe Beach Access Zimmer (55 m2) im Parterre sowie 34 Deluxe Ocean View Zimmer (55 m2) im 1.

oder 2. Stock befinden sich am nächsten zum Strand/Meer. Zwei Garden View Suiten (115 m2) liegen im 1. oder 2. Stock und haben ein Wohnzimmer und ein abgetrenntes Schlafzimmer. 4 Ocean View Suiten (115 m2) mit schöner Aussicht auf das Meer und Strand. Zwei- und Vier-Schlafzimmer Pool Villen (208 - 330 m2) verteilt im Garten mit privatem Pool, bieten noch mehr Platz und Privatsphäre.