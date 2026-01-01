Constance Le Chaland
Plaine Magnien
Beschreibung
Einleitung
Hauptrestaurant «Horizon», Sea Fire Salt à la carte Restaurant, «Bon Manzer» (nur mittags geöffnet, Asian Fusion), Restaurant «Zafran» mit indischer Küche, Anantara «Dining by Design» Erlebnisse, Weinkeller «1884», zwei Bars, Infinity-Pool, Bibliothek, Boutique, Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscentre, Boutique, WiFi kostenfrei.
Angebot
Anantara Spa mit 5 Behandlungsräumen, 2 Aussenmassage-Pavilions für Thai Massagen, Schönheitssalon, traditionelles türkisches Hammam Erlebnis, Jacuzzi, und Erholungsbereich.
Zimmer
68 Premier Garden View Zimmer (55 m2) verteilt auf 7 Gebäude (12 - 18 Zimmer pro Gebäude) alle mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, Minibar, Espresso Maschine, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Telefon, TV, WiFi kostenfrei und Balkon/Terrasse im Parterre, 1. oder 2. Stock mit Sicht auf den Garten. 38 Deluxe Garden Zimmer (55m2) liegen im Parterre. 18 Deluxe Beach Access Zimmer (55 m2) im Parterre sowie 34 Deluxe Ocean View Zimmer (55 m2) im 1.
oder 2. Stock befinden sich am nächsten zum Strand/Meer. Zwei Garden View Suiten (115 m2) liegen im 1. oder 2. Stock und haben ein Wohnzimmer und ein abgetrenntes Schlafzimmer. 4 Ocean View Suiten (115 m2) mit schöner Aussicht auf das Meer und Strand. Zwei- und Vier-Schlafzimmer Pool Villen (208 - 330 m2) verteilt im Garten mit privatem Pool, bieten noch mehr Platz und Privatsphäre.
Gratis-Sport
Tennis, Stand Up Paddle, Pedalo, Kajak, Schnorcheln, Yoga, Fahrräder, Wanderungen, Glasbodenboot. Sehr grosses Angebot an diversen Aktivitäten wie z. B. Tai Chi, Meditation, Yoga, Pilates, Zumba, Aqua Gym, Volleyball, Bogenschiessen, Fahrradtouren.
Sport gegen Gebühr
Tauchen, Katamaran, Hochseefischen (alle motorisierten Aktivitäten ca. 3 Minuten per Shuttletransfer erreichbar).
ab CHF 244.– / pro Person
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