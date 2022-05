Kontrastreiches Japan ab Tokio

Japan bietet so viele Kontraste, die es zu erkunden gibt. Bereits in Tokio erleben Sie beispielsweise mit dem alten Stadtteil Asakusa und der bunten, schrillen und schnelllebigen Welt des Tokios der Neuzeit einen beeindruckenden Gegenpol. Noch deutlicher werden die Kontraste, wenn sie die unvergleichlichen landschaftlichen und kulturellen Höhepunkte des Landes in sich aufsaugen. Einige Höhepunkte dieser Reise, die Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erleben, sind neben der Hauptstadt Tokio, Hakone mit dem majestätischen Mount Fuji, eine gemächliche Wanderung zwischen zwei alten, charmanten Poststädtchen entlang der historischen Nakasendo Handelsroute im Kiso Tal, der Kenroku-en-Garten in Kanazawa, die Insel Miyajima mit dem Itsukushima-Schrein bei Hiroshima und die ehemalige Kaiserstadt Kyoto, deren wechselvolle Geschichte ein einzigartiges kulturelles Erbe hinterlassen hat.