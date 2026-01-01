Bhutan - Land und Legenden ab Paro

1 . Tag Paro - Thimphu (M, A) Schon der Anflug nach Paro ist ein Erlebnis für sich: Vor Ihnen breitet sich die gewaltige Bergwelt aus, und Sie sehen, wie sich das Land nach den weiten Ebenen Indiens zu einer schier unüberwindbaren Gebirgskette auftürmt. Dann ist das sagenumwobene Himalaya-Königreich Bhutan erreicht. Am Flughafen von Paro werden Sie herzlich von Ihrer Reiseleitung empfangen. Nach einer rund 90-minütigen Fahrt gelangen Sie nach Thimphu, die Hauptstadt Bhutans. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Ve­r­­­fügung. Auf einem Spaziergang durch die übersichtliche Stadt haben Sie Gelegenheit, erste Ein­drücke zu gewinnen und sich an die dünnere Luft zu gewöhnen. Schlendern Sie durch die Gassen und blicken Sie in die zahlreichen kleinen Läden entlang der Hauptstrasse.

2 . Tag Thimphu (F, M, A) Heute entdecken Sie die Höhepunkte von Thimphu. In der Nationalbibliothek erwarten Sie wertvolle Schriften buddhistischer Literatur, von denen einige mehrere Hundert Jahre alt sind (geschlossen an Samstagen und Sonntagen). Einblicke in das traditionelle Kunsthandwerk bietet das Zorig Chusum Institut, wo Schülerinnen und Schüler während einer sechsjährigen Ausbildung die Feinheiten von Malerei und Kunst erlernen (ebenfalls am Wochenende geschlossen). Am Nachmittag besuchen Sie den ehrwürdig verehrten National Memorial Chorten, der 1974 errichtet wurde, das staatliche Handarbeitszentrum sowie ausgewählte Geschäfte, in denen Sie lokale Textilien, Handwerkskunst und Gemälde erwerben können. Den stimmungsvollen Abschluss des Tages bildet der Besuch des Trashi Chhoe Dzongs, der sowohl Regierungsbüros beherbergt als auch dem Obersten Abt des Landes als Sommerresidenz dient.

3 . Tag Thimphu - Punakha (F, M, A) Eine etwa dreistündige Fahrt über den auf 3'088 m gelegenen Dochu La Pass führt Sie ins malerische Punakha Tal. Auf der Passhöhe legen Sie einen Halt ein, atmen die klare Bergluft und lassen den magischen Anblick der unzähligen Gebetsfahnen auf sich wirken. Bei guter Sicht eröffnet sich Ihnen ein Panorama auf die majestätische Himalaya-Kette mit mehreren über 7'000 m hohen Gipfeln. Höhepunkt des Tals ist der eindrucksvolle Dzong aus dem 17. Jahrhundert, der sich imposant am Zusammenfluss der beiden unterschiedlich gefärbten Flüsse Mo Chhu und Pho Chhu erhebt. Nach der Besichtigung besuchen Sie den Chimi Lhakhang Tempel, der von Paaren mit Kinderwunsch aufgesucht wird - ein Gebet an diesem Ort soll diesen Wunsch erfüllen. Zum Abschluss spazieren Sie durch das nahegelegene Dorf und erhalten Einblicke in das alltägliche Leben der Menschen.

4 . Tag Punakha - Gangtey (F, M, A) Die Fahrt ins Phobjikha Tal nach Gangtey dauert rund vier Stunden und führt durch Wälder, Bergdörfer und Terrassenfelder. Das Hochtal ist Winterquartier der seltenen Schwarzhalskraniche, die zwischen November und März aus Tibet und Sibirien hierher ziehen. Sie besuchen das eindrucksvoll gelegene Kloster Gangtey Goemba und unternehmen einen Spaziergang durchs Dorf, um einen Eindruck vom ruhigen Leben im Tal zu gewinnen.

5 . Tag Gangtey (F, M, A) Heute entdecken Sie die Schönheiten des Phobjikha Tals, durch das sich die beiden Flüsse Nakay Chhu und Gay Chhu schlängeln. Am Vormittag besuchen Sie das Kranich Informationszentrum, wo Sie in der Beobachtungsstation die majestätischen Schwarzhalskraniche aus nächster Nähe beobachten können. Gleichzeitig erfahren Sie viel über ihre Lebensweise sowie über die Natur und Kultur der Region. Am Nachmittag erhalten Sie vertiefte Einblicke in das lokale Leben: Sie besuchen eine Schule, schlendern durch ein Dorf und unternehmen eine kurze Wanderung zu einem weiteren, malerisch gelegenen Kloster.

6 . Tag Gangtey - Bumthang (F, M, A) Vorbei an eindrucksvollen Dzongs und über den Pele La Pass auf 3’150 m Höhe führt die Fahrt nach Trongsa. Der Ort, der fast genau im geografischen Mittelpunkt Bhutans liegt, beherbergt den wohl spektakulärsten Dzong des Landes. Der 1648 erbaute Trongsa Dzong beeindruckt mit seiner majestätischen Architektur und seiner imposanten Lage auf einem Hügel über dem Fluss. Nach einer rund sechsstündigen Fahrt erreichen Sie anschliessend die reizvolle Region Bumthang,

7 . Tag Bumthang (F, M, A) Bumthang vereint die vier Täler Chumey, Choekhor, Tang und Ura und gilt als kulturelles und spirituelles Herz Bhutans. Neben den bedeutendsten Tempeln der Region besichtigen Sie auch den imposanten Dzong von Jakar. Besonders spannend sind die Besuche einer Brauerei und eines Milchverarbeitungsbetriebs, die beide vor vielen Jahren von einem ausgewanderten Schweizer gegründet wurden.



Bumthang gilt als Hochburg des Buddhismus: Hier haben die grossen Lehrmeister meditiert, und noch heute zeugen die zahlreichen Tempel von der tiefen religiösen Ausstrahlungskraft dieser Region.

8 . Tag Bumthang - Paro (F, M, A) Ein rund vierzigminütiger Inlandsflug bringt Sie zurück nach Paro. Bei gutem Wetter eröffnen sich während des Fluges beeindruckende Ausblicke auf die Täler und die majestätische Bergwelt Bhutans. In Paro besuchen Sie das Nationalmuseum, das mit einer umfangreichen Sammlung von historischen Artefakten, antiken Gemälden und wertvollen Schätzen einen faszinierenden Einblick in die Kultur und Geschichte des Landes bietet.

9 . Tag Paro und Tigernest Kloster (F, M, A) Sie brechen zur Wanderung hinauf zum spektakulär gelegenen Taktshang Goemba, dem Tigernest Kloster, auf. Die Anstrengungen des rund drei- bis vierstündigen Aufstiegs lohnen sich, denn vom Aussichtspunkt eröffnet sich eine atemberaubende Sicht auf das in die Felswand gebaute Kloster, in dem einer Sage nach Guru Padmasambava im 8. Jahrhundert auf dem Rücken eines Tigers gelandet sein soll. Zum Abschluss Ihrer Bhutan Reise steht der Kyichu Lakhang auf dem Programm. Der Schrein aus dem 7. Jahrhundert gehört zu den ältesten und meistverehrten des Landes.

10 . Tag Paro (F) Ihre Reiseleitung begleitet Sie zum Flughafen von Paro. Es heisst Abschied nehmen von einem der eindrücklichsten und bewegendsten Länder der Erde, von «Druk Yul», dem Land des Donnerdrachens.