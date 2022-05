Indiens Nationalparks erleben

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf einer Safari. Ihr Guide ist aufgestanden und fordert von Ihnen jetzt absolute Ruhe. Er lauscht in den Wald hinein und die Gäste hinter ihm trauen sich kaum noch, einen Atemzug zu machen. Die Fährte, die er entdeckt hat, ist noch frisch. Ihr Ranger ahnt es schon: Ein Tiger befindet sich in der Nähe. Sie sind dem Ziel Ihrer Safari im Rathambhore Nationalpark schon zum Greifen nah, wo es etwa fünfzig der gefleckten, aber auch gefährlichen Raubkatzen geben soll. Die Tiger wurden fotografiert, nummeriert und einige von ihnen haben sogar Namen. Jetzt bewegt sich das Gras und Sie erblicken das, worauf Sie den ganzen Tag gewartet haben: Ein Tiger erhebt sich mit voller Pracht. Ihr Ranger ruft den Namen „Machali“. Er erkennt eine Tigerdame, die neunfache Mutter ist. Auch weiss man von ihr, dass sie es am Malik Talao See mit mehr als einem Dutzend Krokodilen aufgenommen hat. Die Tigerdame Machali wurde beim Jagen beobachtet und ist seitdem fast ein „Filmstar“. Nähere Informationen erfahren Sie bei Ihrem Spezialisten für Indien.