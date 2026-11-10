Beim Heliskiing fliegt Sie ein Helikopter auf Gipfel und Grate, die kein Skilift erschliesst. Von dort fahren Sie mit Ihrer Gruppe und erfahrenen Guides durch unberührten Pulverschnee ab – über offene Gletscher, steile Rinnen oder lichte Bergwälder. Das Erlebnis richtet sich an begeisterte und geübte Skifahrerinnen und Skifahrer sowie Snowboarder, die Natur und Abenteuer abseits der Massen suchen.

Unsere Heliski-Partner arbeiten in Kanada, in Alaska, in Nordisland, in Schwedisch-Lappland und im indischen Himalaya. Jede Region hat ihren eigenen Charakter – wir helfen Ihnen, das passende Ziel und den passenden Anbieter zu finden.