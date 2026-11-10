Heliskiing weltweit: Kanada, Alaska, Island, Schweden und Himalaya
Mit dem Helikopter zu unberührten Hängen
Kanada: grosse Auswahl in British Columbia
Mächtige Bergketten, reichlich Pulverschnee und gemütliche Lodges: British Columbia ist das klassische Heliski-Land. Sechs Anbieter stehen zur Wahl, darunter der Heliski-Pionier CMH mit 11 Lodges, Mike Wiegele in Blue River und Northern Escape im schneereichen Norden. Alle Anbieter im Vergleich finden Sie unter Heliskiing in Kanada.
Alaska: Tiefschnee in den Chugach Mountains
Alaska gilt als Tiefschneeparadies für gute Skifahrer und Snowboarderinnen. Die West Chugach Mountains zählen zu den besten Heliski-Gebieten der Welt: Sie fahren in kleinen Gruppen und erholen sich abends in Lodges mitten in der Wildnis. Die beste Zeit ist von Februar bis Ende April. Wer Heliski-Tage mit Pistenskifahren verbinden möchte, wählt das Resort Alyeska als Basis. Mehr dazu unter Heliskiing in Alaska.
Island: vom Gipfel bis an die Eismeerküste
Weniger als vier Flugstunden von der Schweiz entfernt führen die Abfahrten in Nordisland von Vulkangipfeln bis hinunter ans Meer. Das Gebiet liegt auf der Trollhalbinsel, etwa 45 Autominuten von Akureyri. Weil die Saison am Polarkreis erst im Juni endet, ist Island auch ein Ziel für späte Heliski-Wochen. Programme und Lodge stellen wir unter Heliskiing in Island vor.
Schweden: Heliskiing am Polarkreis
In Schwedisch-Lappland fahren Sie auf breiten, vegetationsfreien Hängen nördlich des Polarkreises ab. Arctic Elements, der grösste Heliski-Anbieter Schwedens, führt kleine Gruppen von vier bis fünf Personen. Die beste Zeit ist von März bis Mai, mit etwas Glück erleben Sie dabei auch das Nordlicht. Details finden Sie unter Heliskiing in Schweden.
Indien: Heliskiing im Himalaya
Ausgangspunkt ist Manali im Kullu-Tal in der Provinz Himachal, rund 500 Kilometer von New Delhi entfernt. Zahlreiche Sechstausender bilden die Kulisse, einige Landeplätze liegen knapp über 5000 Metern. Am besten ist der Schnee von Januar bis März. Mehr unter Heliskiing im Himalaya.
Sicherheit und Wetter
Auf allen Abfahrten begleiten Sie erfahrene Guides, deren wichtigste Aufgabe Ihre Sicherheit ist. Vor dem ersten Flug erhalten Sie eine Einführung und die Lawinenausrüstung mit Lawinenverschütteten-Suchgerät, Sonde und Schaufel.
Heliskiing hängt vom Wetter ab: Bei Nebel, starkem Schneefall oder Regen kann ein Flugtag ganz oder teilweise ausfallen. Planen Sie deshalb lieber einige Tage mehr ein und fragen Sie uns nach den Regelungen der einzelnen Anbieter.
Häufige Fragen zum Heliskiing
Sie sollten sicher und in angemessenem Tempo auch abseits der Piste fahren können. Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Anbieter und Programm: Einige Lodges bieten Einstiegswochen für Gäste mit wenig Tiefschnee-Erfahrung, andere richten sich an sehr erfahrene Freerider. Wir beraten Sie gerne.
Bei Nebel, Schneefall oder Regen fällt ein Heliski-Tag unter Umständen ganz oder teilweise aus. Die Sicherheit der Gäste geht vor. Wie die Anbieter mit Ausfalltagen umgehen, erklären wir Ihnen bei der Planung.
Vor der ersten Abfahrt erhalten Sie Instruktionen und die Lawinenausrüstung mit Lawinenverschütteten-Suchgerät, Sonde und Schaufel. Die genauen Leistungen je Anbieter stehen auf den Anbieterseiten.
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