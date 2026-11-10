Knecht Reisegruppe Gütesiegel
heliskiing Reisen Gütesiegel
heliskiingreisen
Heliskiing in den verschneiten Bergen von Alaska

Heliskiing weltweit: Kanada, Alaska, Island, Schweden und Himalaya

Mit dem Helikopter zu unberührten Hängen

Beim Heliskiing fliegt Sie ein Helikopter auf Gipfel und Grate, die kein Skilift erschliesst. Von dort fahren Sie mit Ihrer Gruppe und erfahrenen Guides durch unberührten Pulverschnee ab – über offene Gletscher, steile Rinnen oder lichte Bergwälder. Das Erlebnis richtet sich an begeisterte und geübte Skifahrerinnen und Skifahrer sowie Snowboarder, die Natur und Abenteuer abseits der Massen suchen.

Unsere Heliski-Partner arbeiten in Kanada, in Alaska, in Nordisland, in Schwedisch-Lappland und im indischen Himalaya. Jede Region hat ihren eigenen Charakter – wir helfen Ihnen, das passende Ziel und den passenden Anbieter zu finden.

Kanada: grosse Auswahl in British Columbia

Mächtige Bergketten, reichlich Pulverschnee und gemütliche Lodges: British Columbia ist das klassische Heliski-Land. Sechs Anbieter stehen zur Wahl, darunter der Heliski-Pionier CMH mit 11 Lodges, Mike Wiegele in Blue River und Northern Escape im schneereichen Norden. Alle Anbieter im Vergleich finden Sie unter Heliskiing in Kanada.

Heliskiing in British Columbia, Kanada

Alaska: Tiefschnee in den Chugach Mountains

Alaska gilt als Tiefschneeparadies für gute Skifahrer und Snowboarderinnen. Die West Chugach Mountains zählen zu den besten Heliski-Gebieten der Welt: Sie fahren in kleinen Gruppen und erholen sich abends in Lodges mitten in der Wildnis. Die beste Zeit ist von Februar bis Ende April. Wer Heliski-Tage mit Pistenskifahren verbinden möchte, wählt das Resort Alyeska als Basis. Mehr dazu unter Heliskiing in Alaska.

Berge und Skigebiet Alyeska in Alaska

Island: vom Gipfel bis an die Eismeerküste

Weniger als vier Flugstunden von der Schweiz entfernt führen die Abfahrten in Nordisland von Vulkangipfeln bis hinunter ans Meer. Das Gebiet liegt auf der Trollhalbinsel, etwa 45 Autominuten von Akureyri. Weil die Saison am Polarkreis erst im Juni endet, ist Island auch ein Ziel für späte Heliski-Wochen. Programme und Lodge stellen wir unter Heliskiing in Island vor.

Heliskiing in Nordisland mit Blick auf das Meer

Schweden: Heliskiing am Polarkreis

In Schwedisch-Lappland fahren Sie auf breiten, vegetationsfreien Hängen nördlich des Polarkreises ab. Arctic Elements, der grösste Heliski-Anbieter Schwedens, führt kleine Gruppen von vier bis fünf Personen. Die beste Zeit ist von März bis Mai, mit etwas Glück erleben Sie dabei auch das Nordlicht. Details finden Sie unter Heliskiing in Schweden.

Freerider im Tiefschnee bei Riksgränsen in Schwedisch-Lappland

Indien: Heliskiing im Himalaya

Ausgangspunkt ist Manali im Kullu-Tal in der Provinz Himachal, rund 500 Kilometer von New Delhi entfernt. Zahlreiche Sechstausender bilden die Kulisse, einige Landeplätze liegen knapp über 5000 Metern. Am besten ist der Schnee von Januar bis März. Mehr unter Heliskiing im Himalaya.

Verschneite Gipfel im indischen Himalaya

Sicherheit und Wetter

Auf allen Abfahrten begleiten Sie erfahrene Guides, deren wichtigste Aufgabe Ihre Sicherheit ist. Vor dem ersten Flug erhalten Sie eine Einführung und die Lawinenausrüstung mit Lawinenverschütteten-Suchgerät, Sonde und Schaufel.

Heliskiing hängt vom Wetter ab: Bei Nebel, starkem Schneefall oder Regen kann ein Flugtag ganz oder teilweise ausfallen. Planen Sie deshalb lieber einige Tage mehr ein und fragen Sie uns nach den Regelungen der einzelnen Anbieter.

Heliski-Gruppe mit Guide im Tiefschnee

Häufige Fragen zum Heliskiing

Sie sollten sicher und in angemessenem Tempo auch abseits der Piste fahren können. Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Anbieter und Programm: Einige Lodges bieten Einstiegswochen für Gäste mit wenig Tiefschnee-Erfahrung, andere richten sich an sehr erfahrene Freerider. Wir beraten Sie gerne.

Bei Nebel, Schneefall oder Regen fällt ein Heliski-Tag unter Umständen ganz oder teilweise aus. Die Sicherheit der Gäste geht vor. Wie die Anbieter mit Ausfalltagen umgehen, erklären wir Ihnen bei der Planung.

Vor der ersten Abfahrt erhalten Sie Instruktionen und die Lawinenausrüstung mit Lawinenverschütteten-Suchgerät, Sonde und Schaufel. Die genauen Leistungen je Anbieter stehen auf den Anbieterseiten.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Heliskiing Kanada

Sechs Anbieter in British Columbia, von der Fly-in-Lodge bis zum Hotel im Ort.

Heliskiing mit Mike Wiegele in den Bergen um Blue River, British Columbia

CMH Heli-Skiing

Der Heliski-Pionier mit 11 Lodges in den Bergen von British Columbia.

Heliski-Gebiet der Bugaboos in den Purcell Mountains, British Columbia

Heliskiing Alaska

Tiefschnee in den Chugach Mountains und Skifahren in Alyeska.

Heliski-Helikopter auf einem verschneiten Grat in den Chugach Mountains, Alaska

Heliskiing Island

Abfahrten von den Gipfeln der Trollhalbinsel bis an den Nordatlantik.

Skifahrer im Tiefschnee oberhalb der Steilküste am Nordatlantik, Nordisland

Heliskiing Schweden

Lange Abfahrten in Schwedisch-Lappland nördlich des Polarkreises.

Freerider bei der Abfahrt im Heliski-Gebiet von Arctic Elements, Schwedisch-Lappland

Heliskiing Himalaya

Abenteuer auf dem Dach der Welt, ab Manali im Kullu-Tal.

Heliskiing im Himalaya in Himachal Pradesh, Indien

Skiferien Kanada

Whistler, Banff, Lake Louise, Revelstoke und weitere Skigebiete.

Skifahrer im tiefen Pulverschnee vor verschneiten Bergen bei Whistler, British Columbia

Skiferien USA

Vail, Aspen, Breckenridge, Heavenly und Alta im Überblick.

Sessellift im Heavenly Mountain Resort mit Blick auf den Lake Tahoe und die verschneiten Berge

Skifahren Japan

Japan-Powder in Niseko, Hakuba und Co. und geführte Skitouren.

Verschneites Skigebiet Rusutsu auf der Insel Hokkaido in Japan

Das könnte Sie auch interessieren