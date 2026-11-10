Seit über 50 Jahren arbeitet Knecht Reisen mit den besten Anbietern für Heliskiing, Heliboarding, Alpinski, Freeride und Skitouren zusammen. Unter der Marke Powder Dreams bündeln wir dieses Wissen für Ihre Winterreise – nach Alaska, Indien, Island, Japan, Kanada, Schweden und in die USA.

Wir besuchen die Destinationen regelmässig und stehen mit unseren Partnern vor Ort in engem Kontakt. Deshalb können wir Ihnen ehrlich sagen, welche Lodge, welches Skigebiet und welcher Termin zu Ihnen passt.