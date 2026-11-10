Knecht Reisegruppe Gütesiegel
heliskiing Reisen Gütesiegel
heliskiingreisen
Reisezentrum Knecht Reisen AG, Windisch

Ihr Team für Heliskiing und Skireisen

Spezialisiert auf Ski- und Heliski-Reisen in die Ferne

Seit über 50 Jahren arbeitet Knecht Reisen mit den besten Anbietern für Heliskiing, Heliboarding, Alpinski, Freeride und Skitouren zusammen. Unter der Marke Powder Dreams bündeln wir dieses Wissen für Ihre Winterreise – nach Alaska, Indien, Island, Japan, Kanada, Schweden und in die USA.

Wir besuchen die Destinationen regelmässig und stehen mit unseren Partnern vor Ort in engem Kontakt. Deshalb können wir Ihnen ehrlich sagen, welche Lodge, welches Skigebiet und welcher Termin zu Ihnen passt.

Spezialisiert

Wir konzentrieren uns auf Winterreisen in die Ferne – mit Ski, Snowboard oder Schneemobil. Dazu gehört auch eine gut geplante Anreise an das Ziel Ihrer Wahl.

Partnerschaftlich

Mit unseren Partnern verbinden uns langjährige Beziehungen. Wir wählen sie nach strengen Kriterien aus und überprüfen sie regelmässig, damit die Qualität stimmt, die wir uns auch für unsere eigenen Reisen wünschen.

Sicher unterwegs

Unser Service endet nicht mit der Abreise. Im Notfall erreichen Sie den Pikettdienst der Knecht Reisegruppe rund um die Uhr, in Zusammenarbeit mit dem Helpdesk von Mondial Assistance. Ausserdem sind wir Mitglied des Schweizer Reise-Verbands und des Garantiefonds der Schweizer Reisebranche.

So erreichen Sie uns

Telefon 044 800 77 68, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Oder Sie senden uns Ihre Anfrage über das Kontaktformular.

Knecht Reisen AG, Schwimmbadstrasse 1, 5210 Windisch

Heliskiing Kanada

Sechs Anbieter in British Columbia, von der Fly-in-Lodge bis zum Hotel im Ort.

Heliskiing mit Mike Wiegele in den Bergen um Blue River, British Columbia

CMH Heli-Skiing

Der Heliski-Pionier mit 11 Lodges in den Bergen von British Columbia.

Heliski-Gebiet der Bugaboos in den Purcell Mountains, British Columbia

Heliskiing Alaska

Tiefschnee in den Chugach Mountains und Skifahren in Alyeska.

Heliski-Helikopter auf einem verschneiten Grat in den Chugach Mountains, Alaska

Heliskiing Island

Abfahrten von den Gipfeln der Trollhalbinsel bis an den Nordatlantik.

Skifahrer im Tiefschnee oberhalb der Steilküste am Nordatlantik, Nordisland

Heliskiing Schweden

Lange Abfahrten in Schwedisch-Lappland nördlich des Polarkreises.

Freerider bei der Abfahrt im Heliski-Gebiet von Arctic Elements, Schwedisch-Lappland

Heliskiing Himalaya

Abenteuer auf dem Dach der Welt, ab Manali im Kullu-Tal.

Heliskiing im Himalaya in Himachal Pradesh, Indien

Skiferien Kanada

Whistler, Banff, Lake Louise, Revelstoke und weitere Skigebiete.

Skifahrer im tiefen Pulverschnee vor verschneiten Bergen bei Whistler, British Columbia

Skiferien USA

Vail, Aspen, Breckenridge, Heavenly und Alta im Überblick.

Sessellift im Heavenly Mountain Resort mit Blick auf den Lake Tahoe und die verschneiten Berge

Skifahren Japan

Japan-Powder in Niseko, Hakuba und Co. und geführte Skitouren.

Verschneites Skigebiet Rusutsu auf der Insel Hokkaido in Japan