Ihr Team für Heliskiing und Skireisen
Spezialisiert auf Ski- und Heliski-Reisen in die Ferne
Spezialisiert
Wir konzentrieren uns auf Winterreisen in die Ferne – mit Ski, Snowboard oder Schneemobil. Dazu gehört auch eine gut geplante Anreise an das Ziel Ihrer Wahl.
Partnerschaftlich
Mit unseren Partnern verbinden uns langjährige Beziehungen. Wir wählen sie nach strengen Kriterien aus und überprüfen sie regelmässig, damit die Qualität stimmt, die wir uns auch für unsere eigenen Reisen wünschen.
Sicher unterwegs
Unser Service endet nicht mit der Abreise. Im Notfall erreichen Sie den Pikettdienst der Knecht Reisegruppe rund um die Uhr, in Zusammenarbeit mit dem Helpdesk von Mondial Assistance. Ausserdem sind wir Mitglied des Schweizer Reise-Verbands und des Garantiefonds der Schweizer Reisebranche.
So erreichen Sie uns
Telefon 044 800 77 68, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Oder Sie senden uns Ihre Anfrage über das Kontaktformular.
Knecht Reisen AG, Schwimmbadstrasse 1, 5210 Windisch