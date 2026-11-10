Schnee ist überall weiss, und doch fühlt sich Skifahren in Whistler, Niseko oder Vail ganz anders an als in den Alpen. Jedes Skigebiet hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Landschaft und seine eigene Kultur. Genau das macht eine Skireise nach Übersee so reizvoll: neue Abfahrten, neue Herausforderungen und Begegnungen mit Menschen und Traditionen, die Sie noch nicht kennen.

Wir planen Ihre Skiferien in Kanada, den USA, Japan und Alaska – als Aufenthalt in einem Resort, als Ski-Safari durch mehrere Gebiete oder als geführte Skitour in kleiner Gruppe.