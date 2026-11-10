Skireisen nach Übersee: Kanada, USA, Japan und Alaska
Neue Skigebiete, trockener Pulverschnee und fremde Kulturen
Warum der Schnee in Übersee anders ist
In Kanada, Alaska und den USA fällt der Schnee deutlich trockener als in den Alpen. Dank der trockenen Luft bleibt er oft tagelang pulvrig und griffig, und manche Gebiete melden im Jahr bis zu 20 Meter Neuschnee. Auf diesem Powder lassen sich Ski und Snowboard viel leichter drehen – viele Gäste fahren dort spürbar besser als zu Hause, vom Einsteiger bis zur Expertin.
Kanada: Skigebiete von der Küste bis in die Rockies
Von den Coast Mountains am Pazifik bis in die Rocky Mountains erschliessen mehr als 850 Skilifte über 4000 Pistenkilometer. Banff und Lake Louise in Alberta sowie Whistler Blackcomb in British Columbia gehören zu den bekanntesten Namen. Je nach Region dauert die Saison von November bis April. Unsere Auswahl der Skigebiete und einen Reisevorschlag für die Rockies finden Sie unter Skiferien in Kanada, die Rundreise durch mehrere Gebiete unter Ski-Safari Kanada.
USA: Colorado, Utah, Kalifornien und mehr
Die grossen Skiresorts der USA bieten ein riesiges Pistenangebot, viel überwachtes Gelände abseits der Pisten innerhalb der Skigebiete und einen ausgezeichneten Service. Vail, Aspen/Snowmass, Breckenridge oder Heavenly sind die bekanntesten Namen. In den meisten Resorts läuft die Saison von November oder Dezember bis April oder Mai. Mehr unter Skiferien in den USA.
Japan: Pulverschnee und Onsen
Rund 200 Skigebiete verteilen sich über Japan, etwa in Hokkaido, Tohoku und Nagano. Kalte Winde aus Sibirien bringen pro Saison bis zu 19 Meter leichten Pulverschnee. Nach dem Skitag baden Sie in einer heissen Quelle, kosten die japanische Küche oder beobachten die «Snow Monkeys». Die Skigebiete stellen wir unter Skifahren in Japan vor, die geführten Touren unter Skitour im südlichen Hokkaido und Hokkaidos Hinterland.
Alaska: Skifahren in Alyeska
Das Alyeska Resort in Girdwood in den Chugach Mountains zählt zu den besten Skigebieten Alaskas. Auf rund 70 Pistenkilometern finden Gäste aller Niveaus passende Abfahrten, Freerider zieht es ins Gelände daneben. Der meiste Schnee liegt von Dezember bis April, als bester Monat gilt oft der Februar. Mehr unter Heliskiing und Skifahren in Alaska.
Häufige Fragen zu Skireisen nach Übersee
Je nach Region können Sie in Kanada von November bis April Ski fahren. Wir empfehlen Ihnen gerne den passenden Zeitraum für Ihr Wunschgebiet.
Ja. Auf einer Ski-Safari fahren Sie mit dem Mietwagen von Skigebiet zu Skigebiet. Unsere Rundreise durch Kanada verbindet bekannte Resorts mit Heliskiing und lässt sich nach Ihren Wünschen anpassen.
Die Skigebiete in Japan bieten Pisten für unterschiedliche Niveaus. Die geführten Skitouren in Hokkaido setzen dagegen sicheres Fahren im Tiefschnee und eine gute Kondition voraus.
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