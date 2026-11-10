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Skifahrer im Pulverschnee vor einem verschneiten Bergpanorama

Skireisen nach Übersee: Kanada, USA, Japan und Alaska

Neue Skigebiete, trockener Pulverschnee und fremde Kulturen

Schnee ist überall weiss, und doch fühlt sich Skifahren in Whistler, Niseko oder Vail ganz anders an als in den Alpen. Jedes Skigebiet hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Landschaft und seine eigene Kultur. Genau das macht eine Skireise nach Übersee so reizvoll: neue Abfahrten, neue Herausforderungen und Begegnungen mit Menschen und Traditionen, die Sie noch nicht kennen.

Wir planen Ihre Skiferien in Kanada, den USA, Japan und Alaska – als Aufenthalt in einem Resort, als Ski-Safari durch mehrere Gebiete oder als geführte Skitour in kleiner Gruppe.

Warum der Schnee in Übersee anders ist

In Kanada, Alaska und den USA fällt der Schnee deutlich trockener als in den Alpen. Dank der trockenen Luft bleibt er oft tagelang pulvrig und griffig, und manche Gebiete melden im Jahr bis zu 20 Meter Neuschnee. Auf diesem Powder lassen sich Ski und Snowboard viel leichter drehen – viele Gäste fahren dort spürbar besser als zu Hause, vom Einsteiger bis zur Expertin.

Pulverschnee und verschneite Bäume im Skigebiet Whistler

Kanada: Skigebiete von der Küste bis in die Rockies

Von den Coast Mountains am Pazifik bis in die Rocky Mountains erschliessen mehr als 850 Skilifte über 4000 Pistenkilometer. Banff und Lake Louise in Alberta sowie Whistler Blackcomb in British Columbia gehören zu den bekanntesten Namen. Je nach Region dauert die Saison von November bis April. Unsere Auswahl der Skigebiete und einen Reisevorschlag für die Rockies finden Sie unter Skiferien in Kanada, die Rundreise durch mehrere Gebiete unter Ski-Safari Kanada.

Skigebiet Kicking Horse bei Golden in British Columbia

USA: Colorado, Utah, Kalifornien und mehr

Die grossen Skiresorts der USA bieten ein riesiges Pistenangebot, viel überwachtes Gelände abseits der Pisten innerhalb der Skigebiete und einen ausgezeichneten Service. Vail, Aspen/Snowmass, Breckenridge oder Heavenly sind die bekanntesten Namen. In den meisten Resorts läuft die Saison von November oder Dezember bis April oder Mai. Mehr unter Skiferien in den USA.

Skigebiet in Colorado, USA

Japan: Pulverschnee und Onsen

Rund 200 Skigebiete verteilen sich über Japan, etwa in Hokkaido, Tohoku und Nagano. Kalte Winde aus Sibirien bringen pro Saison bis zu 19 Meter leichten Pulverschnee. Nach dem Skitag baden Sie in einer heissen Quelle, kosten die japanische Küche oder beobachten die «Snow Monkeys». Die Skigebiete stellen wir unter Skifahren in Japan vor, die geführten Touren unter Skitour im südlichen Hokkaido und Hokkaidos Hinterland.

Panorama des Skigebiets Rusutsu auf Hokkaido, Japan

Alaska: Skifahren in Alyeska

Das Alyeska Resort in Girdwood in den Chugach Mountains zählt zu den besten Skigebieten Alaskas. Auf rund 70 Pistenkilometern finden Gäste aller Niveaus passende Abfahrten, Freerider zieht es ins Gelände daneben. Der meiste Schnee liegt von Dezember bis April, als bester Monat gilt oft der Februar. Mehr unter Heliskiing und Skifahren in Alaska.

Skigebiet Alyeska in Girdwood, Alaska

Häufige Fragen zu Skireisen nach Übersee

Je nach Region können Sie in Kanada von November bis April Ski fahren. Wir empfehlen Ihnen gerne den passenden Zeitraum für Ihr Wunschgebiet.

Ja. Auf einer Ski-Safari fahren Sie mit dem Mietwagen von Skigebiet zu Skigebiet. Unsere Rundreise durch Kanada verbindet bekannte Resorts mit Heliskiing und lässt sich nach Ihren Wünschen anpassen.

Die Skigebiete in Japan bieten Pisten für unterschiedliche Niveaus. Die geführten Skitouren in Hokkaido setzen dagegen sicheres Fahren im Tiefschnee und eine gute Kondition voraus.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Heliskiing Kanada

Sechs Anbieter in British Columbia, von der Fly-in-Lodge bis zum Hotel im Ort.

Heliskiing mit Mike Wiegele in den Bergen um Blue River, British Columbia

CMH Heli-Skiing

Der Heliski-Pionier mit 11 Lodges in den Bergen von British Columbia.

Heliski-Gebiet der Bugaboos in den Purcell Mountains, British Columbia

Heliskiing Alaska

Tiefschnee in den Chugach Mountains und Skifahren in Alyeska.

Heliski-Helikopter auf einem verschneiten Grat in den Chugach Mountains, Alaska

Heliskiing Island

Abfahrten von den Gipfeln der Trollhalbinsel bis an den Nordatlantik.

Skifahrer im Tiefschnee oberhalb der Steilküste am Nordatlantik, Nordisland

Heliskiing Schweden

Lange Abfahrten in Schwedisch-Lappland nördlich des Polarkreises.

Freerider bei der Abfahrt im Heliski-Gebiet von Arctic Elements, Schwedisch-Lappland

Heliskiing Himalaya

Abenteuer auf dem Dach der Welt, ab Manali im Kullu-Tal.

Heliskiing im Himalaya in Himachal Pradesh, Indien

Skiferien Kanada

Whistler, Banff, Lake Louise, Revelstoke und weitere Skigebiete.

Skifahrer im tiefen Pulverschnee vor verschneiten Bergen bei Whistler, British Columbia

Skiferien USA

Vail, Aspen, Breckenridge, Heavenly und Alta im Überblick.

Sessellift im Heavenly Mountain Resort mit Blick auf den Lake Tahoe und die verschneiten Berge

Skifahren Japan

Japan-Powder in Niseko, Hakuba und Co. und geführte Skitouren.

Verschneites Skigebiet Rusutsu auf der Insel Hokkaido in Japan

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