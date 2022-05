Yunnan Reisen

Eine spannende Reise

Die Vielfalt verschiedener Völker macht die Provinz Yunnan, die etwa 43 Millionen Menschen eine Heimat bietet, zu einem einmaligen Erlebnis. Provinzhauptstadt ist mit 6,6 Millionen Einwohnern Kumming. Der Name von Yunnan bedeutet «Südlich der Yunling-Berge». Romantische Dörfer mit Holzhäusern werden von schneebedeckten Gipfeln überragt und über tiefen Schluchten mit reissenden Flüssen erheben sich grüne Reisterassen. Gäste befinden sich an einem geschichtsträchtigen Ort, nämlich an der einstigen «Tee- und Pferdestrasse», auf der früher der Handel blühte und Waren nach Sichuan und Tibet transportiert wurden. Auch die Chinesen selbst betrachten die Provinz als eine der schönsten Perlen des Riesenreiches. Der über 5.500 Meter hohe mysteriöse und gleichzeitig heilige Jadedrachenschneeberg überragt den «Teich des Schwarzen Drachens». Suchen Sie etwas Besonderes, dann machen Sie einen Abstecher nach Shangri-La, einem Ort in Tibet, wo Menschen in Harmonie und Frieden zusammenleben.