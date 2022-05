Chinas Kultur

China, das grosse ferne «Reich der Mitte» übt eine besondere Faszination aus. Die jahrtausendealte Kultur mit ihrer hoch entwickelten Zivilisation, der chinesischen Schrift als ältester Schrift der Welt, dem beeindruckend organisierten Staatswesen, ihrer Wissenschaft, Kunst und Religion hinterliess schon immer in Europa tiefe Eindrücke. Beziehungen zwischen Europa und China reichen bis in die Antike zurück, als auf alten Handelsstrassen (Seidenstrasse) Gewürze, Essenzen, Perlen, Schmuck, Seide und vermutlich auch Porzellan gehandelt wurde. Im alten Europa konstatierte man ebenso erstaunt wie fasziniert die Existenz einer hoch entwickelten nicht-christlichen Kultur. Wir organisieren sehr gern für Sie China Reisen zu den Kunst- und Kulturschätzen dieses riesigen, auf irgendeine Weise bekannt, aber doch so fremd wirkenden Landes. Lassen Sie sich von unseren China Spezialisten bei der Auswahl Ihrer Reiseziele und der Reisezeit für Ihre China Ferien beraten!