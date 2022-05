Seit 1999 gehört die Sonderverwaltungszone Macau zu China. Oft wird es als Las Vegas oder Monte Carlo des Ostens bezeichnet. Zu verdanken hat das die Stadt der Tatsache, dass Glücksspiel hier legal ist und, dass sie über ein traditionsreiches Casino verfügt. Besonders sehenswert sind auch die Spuren der portugiesischen Vergangenheit Macaus. Dazu zählen beispielsweise die Fassade der 1835 beinahe komplett abgebrannten Kathedrale Sao Paulo oder die Häuser am Largo do Senado. Mehr über die pulsierende Metropole am Ufer des Perlflusses erfahren Sie von unseren Macau-Spezialisten.