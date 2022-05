Guilin Reisen

Idylle, wohin man blickt - Guilin

Insbesondere während der Regenzeit im März bietet Guilin traumhafte Anblicke. Dies liegt in erster Linie an dem feinen Nebel, in den die Stadt dann gehüllt ist und in dem vor allem die Reisterrassen der Umgebung sehr malerisch wirken. Besonders schön ist zu dieser Jahreszeit eine Flussfahrt auf dem Li Fluss, da Sie bei dieser Gelegenheit Anblicke aus einer herrlichen Perspektive erwarten. Ein ständig wechselndes Lichtspiel macht schnell deutlich, warum die Umgebung von Guilin ein beliebtes Motiv für die klassische chinesische Malerei ist und viele Besucher sich an dieser Naturkulisse nicht sattsehen können. Ein weiterer Ort in Guilin, dessen Besichtigung sich lohnt, ist der eindrucksvolle Elefantenrüssel-Hügel, den die Chinesen Xiangbi Shan nennen.