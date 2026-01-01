Südgeorgien Reisen vom Spezialisten
Königspinguine, Robben und Gletscher im Südatlantik
Lage und Anreise
Südgeorgien liegt weit draussen im Südatlantik, nordöstlich der Antarktischen Halbinsel und östlich der Falklandinseln. Die Insel wird als britisches Überseegebiet verwaltet, hat keine ständige Wohnbevölkerung und keinen Flughafen für die touristische Anreise. Wer herkommt, kommt per Schiff. Die meisten Reisen starten in Ushuaia in Argentinien oder auf den Falklandinseln; das Expeditionsschiff ist unterwegs zugleich Unterkunft, denn an Land gibt es keine Hotellerie.
An Bord gilt kein starrer Fahrplan. Die Anlandungen erfolgen mit Schlauchbooten und hängen von Wind, Seegang und Brandung ab, weshalb die Route laufend neu beurteilt wird. Zudem darf jeweils nur eine begrenzte Zahl Gäste gleichzeitig an Land, sodass die Gruppen gestaffelt gehen. Rechnen Sie damit, dass einzelne Landgänge ausfallen – und dass dafür kurzfristig andere Gelegenheiten entstehen.
Wann Sie reisen sollten
Gereist wird im Südsommer, etwa zwischen November und März. Früh in der Saison liegt mehr Schnee, die Landschaft wirkt unberührter und die Kolonien sind ruhiger. Im Hochsommer sind die Strände am dichtesten belegt, mit jungen Robben, Küken und langen Tagen. Gegen Saisonende werden die Kolonien lauter und schlammiger, dafür stehen die Chancen auf Walbeobachtungen besser. Die Königspinguin-Kolonie selbst ist wegen des langen Brutzyklus ganzjährig besetzt.
Was Sie neben der Tierwelt erwartet
Zwei Dinge prägen den Aufenthalt zusätzlich: vergletschertes Hochgebirge, das unmittelbar aus dem Meer aufsteigt, und die Spuren des Walfangs. In Grytviken, der bekanntesten ehemaligen Walfangstation, stehen heute ein kleines Museum und eine Kirche; dort liegt auch das Grab des Polarforschers Ernest Shackleton. Weitere Stationen sind als Ruinen an der Küste erhalten und dürfen aus Sicherheitsgründen meist nur aus Distanz betrachtet werden.
An Land gelten strenge Biosicherheitsregeln. Schuhe, Kleidung und Rucksäcke werden vor jeder Anlandung gereinigt, damit keine Samen, Erde oder fremden Organismen eingeschleppt werden. Ein gross angelegtes Programm zur Entfernung eingeschleppter Nagetiere hat den bodenbrütenden Vögeln wieder Raum verschafft. Auf kleinen Nebeninseln mit Albatros-Brutplätzen ist der Zugang besonders eng geregelt, teils mit festen Wegen und begrenzten Besucherzahlen.
Für wen sich Südgeorgien eignet
Die Insel passt zu Reisenden, die Tierbeobachtung und Fotografie über Komfort stellen, genügend Zeit mitbringen und mit rauem, wechselhaftem Wetter umgehen können. Wer eine kurze Ferienwoche, planbare Ausflüge oder Wärme und Baden sucht, ist hier nicht richtig. Auch bei ausgeprägter Seekrankheit sollten Sie die langen Seetage über offenes Wasser realistisch einschätzen und das Thema im Beratungsgespräch ansprechen.
Kombiniert wird Südgeorgien fast immer: mit den Falklandinseln, mit der Antarktischen Halbinsel und häufig mit einem Vor- oder Nachprogramm in Patagonien oder in Buenos Aires. Welche Variante für Sie sinnvoll ist, hängt vor allem davon ab, wie viel Zeit Sie einplanen können und ob Ihr Schwerpunkt eher auf den Tierkolonien oder auf den Eislandschaften der Antarktis liegt.
Die Natur erwacht zu neuem Leben – Expedition in die Antarktis im Frühjahr
ab CHF 14678.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Erwachen der Natur: Antarktis im Frühling, Begegnungen mit Pinguinen , Wale & Robben , Spektakuläre...
23 Tage / 22 Nächte
Expeditionsreise Antarktis, Falkland-Inseln und Südgeorgien
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Highlights: Eine Reise, drei verschiedene Reiseziele: Südgeorgien, die Falkland-Inseln und die Antarktis – mit...
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Königspinguine in der St. Andrews Bay
Lebhafte Bucht an der Ostküste
Die St. Andrews Bay ist eine Bucht an der Ostküste von Südgeorgien, die vor allem für die riesige Brutkolonie von Königspinguinen bekannt ist. Der Anblick und die Geräusche der Vögel an einem der spektakulärsten Orte mit den massiven Bergen im Hintergrund ist ein Erlebnis, dass Sie auf keinen Fall verpassen sollten.
Ein unvergessliches Erlebnis
Durch den langen Brutzyklus der Königspinguine ist die grosse Kolonie in der Bucht das ganze Jahr über bewohnt und es erwartet Sie ein unvergessliches Naturspektakel, egal zu welcher Zeit Sie Ihre Reise an einen der entlegensten Orte der Welt unternehmen.
Die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
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