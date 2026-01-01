Ihr Antarktis-Spezialisten-Team

Jahrelange Reiseerfahrung

Uns gibt es seit mehr als 60 Jahren und wir bauen auf einen enormen Erfahrungsschatz. Viele unserer langjährigen Mitarbeitenden kennen die Reiseziele von eigenen Studienreisen und privaten Ferien. Unsere Spezialisten können Sie so mit eigenen Erfahrungen aus erster Hand beraten – kompetent, zuverlässig und individuell.

Qualität und Service

Gut ist für uns nicht gut genug. Unsere Spezialisten setzen ihr Know-how und ihre Erfahrung Tag für Tag dafür ein, Ihnen die bestmöglichen Reiseangebote machen zu können. Wir stehen für erstklassige Qualität und hervorragenden Service.

Flexibilität: Reisen sie ganz individuell nach Ihren Wünschen

Sie finden Ihre Traumreise nicht eins zu eins im Katalog? Kein Problem! Nennen Sie uns Ihre Wünsche und wir machen aus Ihrem Ferientraum echte Traumferien – individuell und massgeschneidert.

Wir nehmen uns Zeit für Sie – kompetente Reiseberatung

Oft setzen Internet-Angebote Sie mit Hinweisen wie «Sie haben noch 5 Minuten, bis Ihr Angebot verfällt» unter Zeitdruck. Im knecht Reisebüro gibt es keinen Countdown, denn unsere Beratung basiert auf Respekt und Vertrauen. Ihre Reisespezialisten nehmen sich Zeit für Sie, bis Sie sich in aller Ruhe entschieden haben.

Ferien Made in Switzerland – über 17 Reisebüros

Mit unseren mehr als 17 knecht Reisebüros steht Ihnen die ganze Welt offen. Reisen Sie mit uns rund um den Globus, ohne auf Sicherheit und vertraute Schweizer Qualität zu verzichten. Wir unterliegen der schweizerischen Gesetzgebung. Bei uns buchen Sie Ferien Made in Switzerland.

Partner: Wir wählen unsere Leistungsträger bewusst

Mit uns reisen Sie sicher! Wir sind Mitglied des Garantiefonds der Schweizer Reisebranche. Ihre Zahlungen für Pauschalreisen an uns sind abgesichert. Unsere Haftpflichtversicherung übertrifft die vorgeschriebene Deckung bei Weitem.

Top Konditionen und bestes Preis-Leistungsverhältnis

Die knecht Reisegruppe ist der grösste Reiseveranstalter der Schweiz. Diese Grösse ermöglicht uns hervorragende Einkaufskonditionen, die wir an Sie weitergeben. Zudem agieren wir gemeinsam mit unseren Partnern im TTS-Verbund, einem Zusammenschluss von hoch spezialisierten und eigenständigen Schweizer Reiseunternehmen. Dies stärkt unsere Position zusätzlich, so dass Sie bei uns stets zu bestmöglichen Konditionen buchen

Sicherheit – immer an Ihrer Seite

Bei uns endet der Service nicht mit der Buchung. Auch während Ihrer Reise sind wir für Sie da. In Notfällen steht Ihnen ein Pikettdienst in Zusammenarbeit mit Allianz Global Assistance rund um die Uhr zur Verfügung.

Verlässlichkeit der Knecht Holding AG

Wir und unsere verschiedenen Marken sind kerngesund. Genauso wie unsere Muttergesellschaft. Die Knecht Holding AG steht für Vertrauen und Zuverlässigkeit.

Verantwortung und Respekt

Reisen sind völkerverbindend und erweitern den Horizont. Begegnungen mit Menschen anderer Länder und Kulturen bereichern das Leben genauso wie das Erleben traumhafter Landschaften. Als Reiseveranstalter sind wir uns unserer Verantwortung bewusst. Respekt für Mensch und Natur ist uns wichtig. Wir fördern nachhaltiges Reisen und geben dort etwas zurück, wo es am meisten gebraucht wird. So unterstützen wir zum Beispiel verschiedene gemeinnützige Projekte im Südlichen Afrika.