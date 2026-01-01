Was eine Expeditionsreise in die Antarktis auszeichnet

Eine Antarktis-Expeditionsreise ist keine klassische Kreuzfahrt, sondern eine Entdeckungsreise an Bord eines kleinen, eisverstärkten Expeditionsschiffs. Statt eines fixen Programms bestimmen Wetter, Wind und Eislage den Tagesablauf – das Expeditionsteam entscheidet flexibel, wo angelandet wird. Mit Zodiacs, robusten Schlauchbooten, setzen Sie in der Regel mehrmals täglich an Land über oder fahren zwischen Eisbergen und Gletscherfronten hindurch. Begleitet werden Sie von erfahrenen Lektoren – Biologen, Ornithologen, Glaziologen und Historikern –, die Vorträge halten und die Landgänge führen.

Da nach den internationalen Richtlinien für den Antarktis-Tourismus jeweils nur eine begrenzte Zahl von Gästen gleichzeitig an Land gehen darf, sind kleinere Schiffe klar im Vorteil: Sie ermöglichen häufigere und längere Anlandungen.

Routen: von der Antarktischen Halbinsel bis Südgeorgien

Die meisten Expeditionsreisen starten in Ushuaia an der Südspitze Argentiniens. Nach der Überquerung der Drake-Passage – rund zwei Seetage – erreichen Sie die Südshetland-Inseln und die Antarktische Halbinsel mit ihren geschützten Buchten, Kolonien von Esels-, Zügel- und Adéliepinguinen und einer eindrücklichen Kulisse aus Bergen, Gletschern und treibendem Eis. Längere Routen kombinieren die Halbinsel mit den Falklandinseln und Südgeorgien, wo Hunderttausende Königspinguine und zahllose Robben die Strände säumen. Besonders ambitionierte Reisen überqueren den südlichen Polarkreis oder dringen ins Weddellmeer vor.

Wer die teils raue Drake-Passage vermeiden möchte, wählt eine Fly-&-Cruise-Variante: Der Flug von Punta Arenas zu den Südshetland-Inseln verkürzt die Anreise erheblich.

Beste Reisezeit: der antarktische Sommer von November bis März

Expeditionsreisen in die Antarktis finden ausschliesslich im Südsommer statt, von etwa November bis März. Jede Phase hat ihren eigenen Reiz: Im November präsentiert sich die Landschaft mit unberührtem Schnee und imposanten Eisformationen, die Pinguine balzen und bauen ihre Nester. Dezember und Januar gelten als Hochsaison – die Tage sind fast durchgehend hell, die Küken schlüpfen, und die Tierwelt zeigt sich in voller Aktivität.

Februar und März sind die beste Zeit für Walbeobachtungen: Buckelwale, Zwergwale und Orcas sind dann besonders häufig zu sehen, während die jungen Pinguine flügge werden. Die Temperaturen an der Antarktischen Halbinsel liegen im Sommer meist um den Gefrierpunkt – milder, als viele erwarten.

Praktische Hinweise: gut vorbereitet ans Ende der Welt

Für eine Expeditionsreise brauchen Sie keine besondere Fitness – wer trittsicher ist und kurze Wanderungen mag, ist bestens gerüstet. Bewährt hat sich Kleidung im Zwiebelprinzip mit wind- und wasserdichter Aussenschicht; wasserfeste Stiefel für die Anlandungen werden auf vielen Schiffen zur Verfügung gestellt. Die Drake-Passage kann bewegte See mit sich bringen – ein Mittel gegen Seekrankheit gehört darum ins Gepäck. Da die Kabinenzahl auf Expeditionsschiffen begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung, besonders für die Hochsaison um den Jahreswechsel.

Für wen sich eine Antarktis-Expedition eignet

Eine Expeditionsreise in die Antarktis passt zu Naturliebhabern, Fotografinnen und Fotografen sowie allen, die Wildnis und Stille dem klassischen Kreuzfahrtprogramm vorziehen und sich auf täglich wechselnde Bedingungen einlassen mögen. Als Schweizer Spezialist für Antarktis-Expeditionsreisen beraten wir Sie persönlich bei der Wahl von Schiff, Route und Reisezeit – damit Ihre Expedition genau zu Ihren Vorstellungen passt.