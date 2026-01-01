Antarktis-Expeditionsreisen vom Spezialisten
Reisen durch das ewige Eis
Was eine Expeditionsreise in die Antarktis auszeichnet
Eine Antarktis-Expeditionsreise ist keine klassische Kreuzfahrt, sondern eine Entdeckungsreise an Bord eines kleinen, eisverstärkten Expeditionsschiffs. Statt eines fixen Programms bestimmen Wetter, Wind und Eislage den Tagesablauf – das Expeditionsteam entscheidet flexibel, wo angelandet wird. Mit Zodiacs, robusten Schlauchbooten, setzen Sie in der Regel mehrmals täglich an Land über oder fahren zwischen Eisbergen und Gletscherfronten hindurch. Begleitet werden Sie von erfahrenen Lektoren – Biologen, Ornithologen, Glaziologen und Historikern –, die Vorträge halten und die Landgänge führen.
Da nach den internationalen Richtlinien für den Antarktis-Tourismus jeweils nur eine begrenzte Zahl von Gästen gleichzeitig an Land gehen darf, sind kleinere Schiffe klar im Vorteil: Sie ermöglichen häufigere und längere Anlandungen.
Routen: von der Antarktischen Halbinsel bis Südgeorgien
Die meisten Expeditionsreisen starten in Ushuaia an der Südspitze Argentiniens. Nach der Überquerung der Drake-Passage – rund zwei Seetage – erreichen Sie die Südshetland-Inseln und die Antarktische Halbinsel mit ihren geschützten Buchten, Kolonien von Esels-, Zügel- und Adéliepinguinen und einer eindrücklichen Kulisse aus Bergen, Gletschern und treibendem Eis. Längere Routen kombinieren die Halbinsel mit den Falklandinseln und Südgeorgien, wo Hunderttausende Königspinguine und zahllose Robben die Strände säumen. Besonders ambitionierte Reisen überqueren den südlichen Polarkreis oder dringen ins Weddellmeer vor.
Wer die teils raue Drake-Passage vermeiden möchte, wählt eine Fly-&-Cruise-Variante: Der Flug von Punta Arenas zu den Südshetland-Inseln verkürzt die Anreise erheblich.
Beste Reisezeit: der antarktische Sommer von November bis März
Expeditionsreisen in die Antarktis finden ausschliesslich im Südsommer statt, von etwa November bis März. Jede Phase hat ihren eigenen Reiz: Im November präsentiert sich die Landschaft mit unberührtem Schnee und imposanten Eisformationen, die Pinguine balzen und bauen ihre Nester. Dezember und Januar gelten als Hochsaison – die Tage sind fast durchgehend hell, die Küken schlüpfen, und die Tierwelt zeigt sich in voller Aktivität.
Februar und März sind die beste Zeit für Walbeobachtungen: Buckelwale, Zwergwale und Orcas sind dann besonders häufig zu sehen, während die jungen Pinguine flügge werden. Die Temperaturen an der Antarktischen Halbinsel liegen im Sommer meist um den Gefrierpunkt – milder, als viele erwarten.
Praktische Hinweise: gut vorbereitet ans Ende der Welt
Für eine Expeditionsreise brauchen Sie keine besondere Fitness – wer trittsicher ist und kurze Wanderungen mag, ist bestens gerüstet. Bewährt hat sich Kleidung im Zwiebelprinzip mit wind- und wasserdichter Aussenschicht; wasserfeste Stiefel für die Anlandungen werden auf vielen Schiffen zur Verfügung gestellt. Die Drake-Passage kann bewegte See mit sich bringen – ein Mittel gegen Seekrankheit gehört darum ins Gepäck. Da die Kabinenzahl auf Expeditionsschiffen begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung, besonders für die Hochsaison um den Jahreswechsel.
Für wen sich eine Antarktis-Expedition eignet
Eine Expeditionsreise in die Antarktis passt zu Naturliebhabern, Fotografinnen und Fotografen sowie allen, die Wildnis und Stille dem klassischen Kreuzfahrtprogramm vorziehen und sich auf täglich wechselnde Bedingungen einlassen mögen. Als Schweizer Spezialist für Antarktis-Expeditionsreisen beraten wir Sie persönlich bei der Wahl von Schiff, Route und Reisezeit – damit Ihre Expedition genau zu Ihren Vorstellungen passt.
Antarktis Halbumrundung: Abenteuer pur
ab CHF 26790.– / pro Person
ab Ushuaia bis Christchurch
Highlights: Ein aussergewöhnliches Abenteuer: die Halbumrundung der Antarktis, Eisvielfalt erleben: vom Packeis über...
31 Tage / 30 Nächte
Antarktis jenseits des Polarkreises
ab CHF 9550.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Überquerung des südlichen Polarkreises, intensive Reise in die antarktische Halbinsel
12 Tage / 11 Nächte
Der Geist von Terra Nova
ab CHF 7385.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: tägliche Zodiac-Anlandungen oder Zodiac Fahrten zur Erkundung für hautnahe Begegnungen mit Wildtieren, ,...
11 Tage / 10 Nächte
Die Natur erwacht zu neuem Leben – Expedition in die Antarktis im Frühjahr
ab CHF 14678.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Erwachen der Natur: Antarktis im Frühling, Begegnungen mit Pinguinen , Wale & Robben , Spektakuläre...
23 Tage / 22 Nächte
Durchquerung der Nordwestpassage
ab CHF 36955.– / pro Person
ab Toronto bis Anchorage
Highlights: Bestaunen des UNESCO-Weltkulturerbe Ilulissat-Eisfjord, Wandern auf Devon Island, der größten unbewohnten...
29 Tage / 28 Nächte
Expeditionsreise Antarktis, Falkland-Inseln und Südgeorgien
ab CHF 18359.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Eine Reise, drei verschiedene Reiseziele: Südgeorgien, die Falkland-Inseln und die Antarktis – mit...
23 Tage / 22 Nächte
Ikonische Antarktis - Die Route der Entdecker
ab CHF 9424.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: neun Tage Zeit für Erkundung der Antarktis , Weddelmeer , südliche Shetland Inseln, All inclusive an Bord...
16 Tage / 17 Nächte
In Shackletons Fussstapfen
ab CHF 22895.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: riesige tafelförmigen Eisberge, die aus dem Weddellmeer in den Antarctic Sound, auch bekannt als 'Iceberg...
20 Tage / 19 Nächte
Inselträume am Rande der Arktis
Preis auf Anfrage
ab Aberdeen bis Reykjavik
Highlights: Wikingerspuren und Vogelwelten auf den Shetlandinseln, Spektakuläre Naturkulissen auf den Färöern,...
9 Tage / 8 Nächte
Klassische Antarktis
ab CHF 7190.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: vielfältige Tierwelt der Antarktis , tägliche Anlandungen in der Antarktis , ideal für abenteuerlustige...
10 Tage / 9 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
10 Tage / 9 Nächte
Patagonien und die chilenischen Fjorde
ab CHF 13015.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Ushuaia
Highlights: die bergigen und glazialen Landschaften entlang des Beagle Channel, Wale im Francisco Coloane Marine...
15 Tage / 14 Nächte
Sommer in der Diskobucht von Grönland
ab CHF 8240.– / pro Person
ab Kopenhagen / Reykjavik bis Keflavik
Highlights: Ilulissat «Eisberghaupstadt der Welt» , Walsichtungen, Vogelbeobachtungen, Arktische Tierwelt
8 Tage / 7 Nächte
Spirit der Antarktis
ab CHF 14645.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Erlangen Sie bei dieser besonderen Abfahrt ein tieferes Verständnis der Antarktis, Saubere, makellose...
12 Tage / 11 Nächte
Spitzbergen Odysee
ab CHF 12425.– / pro Person
ab/bis Oslo
Highlights: Fahrt entlang blauer Gletscherfronten und durch atemberaubende Fjorde, Erleben Sie den Nervenkitzel,...
12 Tage / 11 Nächte
Ultimatives antarktisches Abenteuer
ab CHF 22100.– / pro Person
ab USHUAIA bis Ushuaia
Highlights: 5 Nächte exklusives Segelerlebnis an Bord der Icebird mit maximal 5 Mitgästen – eine Perspektive,...
20 Tage / 19 Nächte
Urgewaltiges Naturschauspiel
ab CHF 4335.– / pro Person
ab/bis Reykjavik
Highlights: Mitternachtssonne, Unglaubliche Vogelwelt , Zauberhafte Landschaften, Walbeobachtungen
8 Tage / 7 Nächte
Die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Expeditionsreisen
Erleben Sie Pinguine und die Schönheit der Antarktis während einer Expeditions-Kreuzfahrt
Antarktis-Expeditionsreisen finden ausschliesslich im Südsommer von etwa November bis März statt. Im November locken unberührter Schnee und balzende Pinguine, Dezember und Januar sind Hochsaison mit fast durchgehend hellen Tagen und schlüpfenden Küken. Februar und März eignen sich am besten für Walbeobachtungen mit Buckelwalen, Zwergwalen und Orcas. Die Temperaturen liegen im Sommer meist um den Gefrierpunkt.
Die meisten Expeditionsreisen starten in Ushuaia an der Südspitze Argentiniens. Nach rund zwei Seetagen über die Drake-Passage erreichen Sie die Südshetland-Inseln und die Antarktische Halbinsel. Wer die teils raue Drake-Passage vermeiden möchte, wählt eine Fly-&-Cruise-Variante: Der Flug von Punta Arenas zu den Südshetland-Inseln verkürzt die Anreise erheblich.
Eine Antarktis-Expeditionsreise ist eine Entdeckungsreise auf einem kleinen, eisverstärkten Expeditionsschiff. Statt eines fixen Programms bestimmen Wetter, Wind und Eislage den Tagesablauf. Mit Zodiacs gehen Sie meist mehrmals täglich an Land, begleitet von erfahrenen Lektoren wie Biologen, Ornithologen und Glaziologen. Kleinere Schiffe ermöglichen häufigere und längere Anlandungen, da nur begrenzt viele Gäste gleichzeitig an Land dürfen.
Eine Antarktis-Expedition passt zu Naturliebhabern, Fotografinnen und Fotografen sowie allen, die Wildnis und Stille dem klassischen Kreuzfahrtprogramm vorziehen. Besondere Fitness ist nicht nötig: Wer trittsicher ist und kurze Wanderungen mag, ist bestens gerüstet. Wichtig ist die Bereitschaft, sich auf täglich wechselnde Bedingungen einzulassen, da das Expeditionsteam flexibel entscheidet, wo angelandet wird.
Bewährt hat sich Kleidung im Zwiebelprinzip mit wind- und wasserdichter Aussenschicht; wasserfeste Stiefel für die Anlandungen stellen viele Schiffe zur Verfügung. Da die Drake-Passage bewegte See mit sich bringen kann, gehört ein Mittel gegen Seekrankheit ins Gepäck. Wegen der begrenzten Kabinenzahl empfiehlt sich zudem eine frühzeitige Buchung, besonders für die Hochsaison um den Jahreswechsel.
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