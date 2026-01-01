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Terra Nova: Expeditionskreuzfahrten zum Weissen Kontinent

Dorthin, wo Abenteuer noch echte Entdeckungen sind.

Es gibt Reisen, die man bucht – und es gibt Reisen, die einen ein Leben lang begleiten. Eine Antarktis-Kreuzfahrt gehört zur zweiten Sorte. Auf kleinen, eisverstärkten Expeditionsschiffen führen wir Sie ab Ushuaia über die legendäre Drake-Passage bis zur Antarktischen Halbinsel und darüber hinaus. Dort warten hoch aufragende Gletscher, treibende Eisberge und eine Tierwelt, die ihresgleichen sucht: Pinguinkolonien, Robben und Wale in unberührter Wildnis.

Dank kleiner Schiffsgrössen verbringen Sie mehr Zeit an Land als bei den meisten Anbietern. Tägliche Zodiac-Landungen, Kajaktouren und von Experten geführte Exkursionen machen jede Antarktis-Expedition zu einem echten Abenteuer, bei dem Wetter, Eis und Tierwelt den Tag bestimmen. Die beste Reisezeit liegt zwischen November und März. Entdecken Sie unsere drei Routen und finden Sie die Expedition, die zu Ihnen passt.

Was eine Expeditionskreuzfahrt von einer klassischen Kreuzfahrt unterscheidet

In der Antarktis gilt eine einfache Regel: Je kleiner das Schiff, desto intensiver das Erlebnis. Die internationale Antarktis-Tourismusorganisation IAATO erlaubt maximal 100 Personen gleichzeitig an Land; grosse Schiffe müssen Anlandungen deshalb stark einschränken oder verzichten ganz darauf. Auf einem kleinen Expeditionsschiff gehen Sie dagegen bei geeignetem Wetter meist zweimal täglich von Bord – zu Pinguinkolonien, historischen Forschungsstationen oder auf Zodiac-Fahrten zwischen treibenden Eisbergen.

Begleitet werden Sie von einem Expeditionsteam aus Biologen, Glaziologen und Polarhistorikern, das an Bord Vorträge hält und an Land jede Beobachtung einordnet. Einen fixen Fahrplan gibt es bewusst nicht: Eislage und Wetter entscheiden, welche Buchten angelaufen werden.

Die beste Reisezeit: November bis März

Antarktis-Kreuzfahrten finden ausschliesslich im Südsommer statt, und jeder Abschnitt der Saison hat seinen eigenen Charakter. Im November präsentiert sich die Landschaft noch tief verschneit, das Eis ist unberührt, und in den Kolonien balzen die Pinguine. Dezember und Januar bringen die längsten Tage – weit im Süden wird es kaum dunkel –, dazu schlüpfen die Küken, und die Tierwelt ist am aktivsten.

Februar und März gelten als beste Zeit für Walbeobachtungen: Buckelwale und Orcas sind dann besonders häufig zu sehen, und die zurückweichende Eiskante erlaubt Vorstösse weiter nach Süden. Falsch machen können Sie wenig – entscheidend ist, welche Schwerpunkte Sie setzen.

Praktische Hinweise für Ihre Antarktis-Expedition

Ausgangspunkt der meisten Reisen ist Ushuaia an der Südspitze Argentiniens, das Sie von der Schweiz aus über Buenos Aires erreichen. Die Überquerung der Drake-Passage dauert pro Richtung rund zwei Tage; wer empfindlich auf Seegang reagiert, sollte vorsorglich Mittel gegen Seekrankheit einpacken. An der Antarktischen Halbinsel liegen die Sommertemperaturen meist um den Gefrierpunkt – kälter als in den Schweizer Bergen im Winter ist es selten. Bewährt hat sich das Zwiebelprinzip mit wind- und wasserdichter Aussenschicht; für die nassen Anlandungen brauchen Sie Gummistiefel.

Besondere sportliche Voraussetzungen sind nicht nötig: Wer trittsicher ist und ohne Hilfe ins Zodiac steigen kann, ist auf einer Antarktis-Expedition richtig.

Für wen sich eine Terra-Nova-Expedition eignet

Diese Reise richtet sich an Menschen, die Natur über Unterhaltungsprogramm stellen: Naturliebhaber, Fotografinnen und Fotografen, aktive Reisende jeden Alters – und alle, die einen der letzten wirklich unberührten Orte der Erde mit eigenen Augen sehen möchten. Wer einen minutiös planbaren Ablauf erwartet, muss umdenken; wer sich auf den Rhythmus von Wind, Eis und Tierwelt einlässt, erlebt dafür Momente, die keine andere Destination bietet. Unsere Antarktis-Spezialisten beraten Sie persönlich, welche der drei Routen und welches Schiff am besten zu Ihren Vorstellungen passen.

Icon map12 Tage
Antarktis jenseits des Polarkreises
ab CHF 9550.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Überquerung des südlichen Polarkreises, intensive Reise in die antarktische Halbinsel
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map11 Tage
Der Geist von Terra Nova
ab CHF 7385.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: tägliche Zodiac-Anlandungen oder Zodiac Fahrten zur Erkundung für hautnahe Begegnungen mit Wildtieren, ,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map10 Tage
Klassische Antarktis
ab CHF 7190.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: vielfältige Tierwelt der Antarktis , tägliche Anlandungen in der Antarktis , ideal für abenteuerlustige...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map20 Tage
Ultimatives antarktisches Abenteuer
ab CHF 22100.– / pro Person
ab USHUAIA bis Ushuaia
Highlights: 5 Nächte exklusives Segelerlebnis an Bord der Icebird mit maximal 5 Mitgästen – eine Perspektive,...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte

Unsere Expeditionsschiffe

Unsere Antarktis-Expeditionsschiffe

Fühl dich im Eis zu Hause.

Bei Terra Nova Expeditions ist das Expeditionsschiff nicht nur Ihr Transportmittel, sondern Ihr Basislager, Ihr Fenster zur Antarktis und Ihr Zuhause auf See. Unsere Flotte ist sorgfältig kuratiert und bietet drei unterschiedliche Expeditionserlebnisse – jedes mit Komfort, Sicherheit und echter Immersion in den entlegensten Zielen der Welt.

Mit dem Flaggschiff St. Helena (nur 98 Gäste) und gerade einmal sechs Gästen auf der Icebird bieten wir einige der inklusivsten Kleinschiff-Erlebnisse für eine Antarktis-Kreuzfahrt. Dank kleiner Schiffsgrössen verbringen Sie bei jeder Expedition ab Ushuaia mehr Zeit an Land als der Grossteil der Branche.

Odyssey-Klasse · Expeditionsschiff

St. Helena

Epische Reisen · Ausdauer · Gemeinsame Kameradschaft

Die legendäre (früher RMS) St. Helena – ein ehemaliges Royal Mail Ship, eigens für lange Ozeanreisen gebaut und heute als Antarktis-Expeditionsschiff neu gedacht. Sie verbindet die Authentizität eines funktionierenden Schiffes mit aufgewerteten Innenräumen, charaktervollen Räumen und allem für eine komfortable Reise an die Grenze der Welt – inklusive herzhafter Expeditionsküche, einer vollen Auswahl an Abenteueroptionen und einem Wissenschaftslabor an Bord für laufende Forschung auf See.

98Gäste
51Kabinen / Suiten
81Besatzung

Kabinen & Suiten

Alle mit eigenem Bad und Meerblick, aktualisiert im Umbau 2022. Einzelkabinen ohne Zuschlag, verbundene Kabinen für Familien und Gruppen.

Einrichtungen an Bord

Panorama-Lounges, zwei Jacuzzis, Fitnessstudio, Spa und ein vollwertiges Wissenschaftslabor mit eigenem Expertenteam. Mehr Platz pro Gast als fast jedes vergleichbare Expeditionsschiff.

Gebaut für Abenteuer

Eisverstärkter Rumpf, tiefer Tiefgang und kräftige Motoren für den Südlichen Ozean. Britisch gebaut und beflaggt – für lange Ozeanfahrten konstruiert, nicht aus einer Fähre umgebaut.

Ein Schiff mit einer Geschichte

Nomadenklasse · Segelyacht

Icebird

Für Abenteuer in unerforschte Gebiete

Alles andere als gewöhnlich: An Bord der Icebird, einer robusten, eisverstärkten Expeditions-Segelyacht, schliessen Sie sich nur sechs Gästen einer intimen, praktischen Antarktis-Expedition an. Schlafräume und gemeinsame Einrichtungen folgen dem Stil einer klassischen Expeditionsyacht – schlicht und doch bequem, ideal für alle, die Abenteuer und Zugang über Luxus stellen. Perfekt zum Kajakfahren, Tauchen, Skitouren und für echtes Off-Grid-Erkunden. Unsere Antarktis-Segelexpedition ist eine echte Weltpremiere und einzigartig für Terra Nova Expeditions.

6–8Gäste
6Liegeplätze
3Besatzung

Für polare Gewässer gebaut

Eine massgefertigte 61-Fuss-Aluminium-Expeditionsyacht, entworfen von Van de Stadt und gebaut in der renommierten Trintella-Werft in den Niederlanden – klassifiziert für alle Ozeane, inklusive Arktis und Antarktis.

Unterkunft & Komfort

Durchgehend isoliert und klimatisiert: Warmwasserheizung, Klimaanlage und beheizte Handtuchstangen. Der beheizte, doppelverglaste Pilothouse-Salon bietet Rundum-Panoramablick, während Icebird durch Eis und Meer navigiert.

Expeditionsausstattung

Die Heckgarage beherbergt ein steifes Aluminium-Schlauchboot, Kajaks, Ski und Tauchausrüstung. Schnorcheln, tauchen, Ski fahren, klettern oder kajaken – Icebird ist die Plattform für Ihr eigenes Abenteuer in den entlegensten Ecken der Antarktis.

An Bord

Kabinen & Suiten an Bord der St. Helena

Lounge an Bord des Antarktis-Expeditionsschiffs St. Helena
Lounge der St. Helena
Restaurant an Bord des Expeditionsschiffs St. Helena
Restaurant an Bord
Suite mit Wohnbereich an Bord der St. Helena
Suite – Wohnbereich
Suite-Schlafzimmer an Bord der St. Helena
Suite – Schlafzimmer
Superior-Kabine der St. Helena
Superior-Kabine
Premium-Kabine der St. Helena
Premium-Kabine
Deluxe-Kabine der St. Helena
Deluxe-Kabine
Odyssey Twin-Kabine der St. Helena
Odyssey Twin-Kabine

Bewegte Eindrücke

Antarktis-Expedition in Bewegung

Terra Nova Expeditions – das Antarktis-Erlebnis

Ein Überblick über unsere Expeditionen zum Weissen Kontinent.

Icebird – Segelexpedition in der Antarktis

An Bord der eisverstärkten Segelyacht: Kajak, Ski und Tauchgang in den entlegensten Ecken der Antarktis.

Ihr Spezialisten-Team für die Antarktis

Persönliche Beratung von Menschen, die die Antarktis und die Polarregionen aus eigener Erfahrung kennen. Lernen Sie das ganze Spezialisten-Team kennen und stellen Sie Ihre individuelle Antarktis-Reise gemeinsam mit uns zusammen.

Frank Barth, Reisespezialist für Spitzbergen & Arktis

Frank Barth

Kaum eine Destination fängt mich so ein wie Spitzbergen – Eisbären, Fjorde und die Stille des Archipels. Erst wenn Sie einen Eisbären in freier Natur gesehen haben, verstehen Sie diese Inselgruppe wirklich.

+41 56 556 70 45
Sabine Grauwiler, Reisespezialistin für Island, Norwegen & Schweden

Sabine Grauwiler

Selbst nach über 20 Reisen habe ich mich an Skandinavien nicht sattgesehen. Island mit seiner Kombination aus Feuer und Eis und den unzähligen Wasserfällen lässt mich seit der ersten Reise nicht mehr los.

+41 56 556 70 48
Claudia Crugno, Reisespezialistin für Finnland & Skandinavien

Claudia Crugno

Auf meiner ersten Finnland-Reise habe ich mich unsterblich in den Norden verliebt. Seither war ich über zwanzig Mal in Skandinavien – und bringe von jeder Reise neue Insidertipps mit.

+41 56 556 70 46
E-Mail an
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Antarktis-Kreuzfahrten finden ausschliesslich im Südsommer von November bis März statt. Im November locken tief verschneite Landschaften und balzende Pinguine, Dezember und Januar bringen die längsten Tage und schlüpfende Küken, Februar und März gelten als beste Zeit für Walbeobachtungen mit Buckelwalen und Orcas. Entscheidend ist, welche Schwerpunkte Sie setzen.

Ausgangspunkt der meisten Antarktis-Expeditionen ist Ushuaia an der Südspitze Argentiniens, das Sie von der Schweiz aus über Buenos Aires erreichen. Von dort führt die Kreuzfahrt über die legendäre Drake-Passage zur Antarktischen Halbinsel; die Überquerung dauert pro Richtung rund zwei Tage. Wer empfindlich auf Seegang reagiert, packt vorsorglich Mittel gegen Seekrankheit ein.

Auf kleinen, eisverstärkten Expeditionsschiffen gehen Sie bei geeignetem Wetter meist zweimal täglich an Land — die IAATO erlaubt maximal 100 Personen gleichzeitig an Land, weshalb grosse Schiffe Anlandungen stark einschränken. Ein Expeditionsteam aus Biologen, Glaziologen und Polarhistorikern begleitet Sie; einen fixen Fahrplan gibt es bewusst nicht, Eislage und Wetter entscheiden.

Eine Antarktis-Expedition eignet sich für Menschen, die Natur über Unterhaltungsprogramm stellen: Naturliebhaber, Fotografinnen und Fotografen sowie aktive Reisende jeden Alters. Besondere sportliche Voraussetzungen sind nicht nötig — wer trittsicher ist und ohne Hilfe ins Zodiac steigen kann, ist richtig. Flexibilität ist wichtig, denn Wind, Eis und Tierwelt bestimmen den Tagesablauf.

An der Antarktischen Halbinsel liegen die Sommertemperaturen meist um den Gefrierpunkt — kälter als in den Schweizer Bergen im Winter ist es selten. Bewährt hat sich das Zwiebelprinzip mit wind- und wasserdichter Aussenschicht; für die nassen Zodiac-Anlandungen brauchen Sie zudem Gummistiefel.

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