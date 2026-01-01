Beste Reisezeit: der antarktische Sommer von November bis März

Antarktis-Reisen sind nur während des Südsommers möglich, wenn das Meereis so weit zurückweicht, dass die Expeditionsschiffe die Antarktische Halbinsel erreichen. Jeder Abschnitt der Saison hat dabei seinen eigenen Charakter: Im November präsentiert sich die Landschaft besonders unberührt, Schnee und Eis wirken frisch verschneit, und die Pinguine beginnen mit Balz und Nestbau. Dezember und Januar bringen die längsten Tage und die mildesten Temperaturen; jetzt schlüpfen die Pinguinküken, und in den Kolonien herrscht reges Treiben.

Februar und März gelten als beste Zeit für Walbeobachtungen, da sich dann besonders viele Buckel- und Zwergwale in den nährstoffreichen Gewässern rund um die Halbinsel aufhalten. Selbst im Hochsommer bewegen sich die Temperaturen an der Küste meist nur um den Gefrierpunkt – mit der richtigen Ausrüstung lässt sich das jedoch gut aushalten.

Anreise und Ablauf einer Expeditionskreuzfahrt

Die meisten Expeditionen starten in Ushuaia an der Südspitze Argentiniens. Von dort führt die Route durch die Drake-Passage zur Antarktischen Halbinsel; die Überfahrt dauert in der Regel rund zwei Tage pro Richtung. Wer die mitunter raue Passage lieber vermeiden möchte, kann bei ausgewählten Programmen einen Teil der Strecke fliegen und erst im Süden an Bord gehen. Vor Ort bestimmen Wetter, Wind und Eis das Programm: Die Expeditionsleitung passt Anlandungen und Zodiac-Ausflüge laufend den Bedingungen an, weshalb kein Tag dem anderen gleicht.

An Land begegnen Sie Pinguinkolonien, Robben und Seevögeln – stets mit respektvollem Abstand, denn zum Schutz dieser empfindlichen Natur gelten für alle Besucher strenge Regeln.

Schiffswahl: klein und flexibel oder gross und komfortabel

Die Wahl des Expeditionsschiffs prägt den Charakter Ihrer Reise massgeblich. Kleinere Schiffe wirken persönlicher und können ihre Gäste rascher und häufiger an Land bringen, da die Zahl der Personen, die gleichzeitig anlanden dürfen, beschränkt ist. Grössere Schiffe bieten dafür mehr Komfort, mehr Bordprogramm und häufig eine ruhigere Lage auf See. Wer mehr Zeit mitbringt, kann die Antarktis zudem mit Südgeorgien und den Falklandinseln kombinieren – ein Klassiker für Tierbeobachtungen, denn dort versammeln sich riesige Königspinguin-Kolonien und unzählige Seevögel. Unsere Spezialisten helfen Ihnen, Route, Schiffsgrösse und Kabinenkategorie auf Ihre Wünsche abzustimmen.

Für wen sich eine Expedition in die Antarktis eignet

Für eine Antarktis-Reise brauchen Sie keine besondere sportliche Vorbereitung: Die Ausflüge bestehen meist aus Zodiac-Fahrten und kurzen Wanderungen an Land, für die Trittsicherheit genügt. Wichtig ist eine gewisse Flexibilität, denn in der Antarktis gibt das Wetter den Takt vor. Wer empfindlich auf Seegang reagiert, plant für die Drake-Passage am besten ein bewährtes Mittel gegen Seekrankheit ein und wählt eine Kabine in der Schiffsmitte. Ideal ist die Reise für Naturliebhaber, Fotografinnen und Fotografen sowie alle, die Stille und Weite abseits der bekannten Routen suchen.

Da die Plätze auf den Expeditionsschiffen begrenzt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Planung – gerne stellen unsere Antarktis-Spezialisten alle weiteren Reiseinformationen und ein individuelles Angebot für Sie zusammen.