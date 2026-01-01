Antarktis-Reiseinformationen vom Spezialisten
Ferien in der Antarktis
Beste Reisezeit: der antarktische Sommer von November bis März
Antarktis-Reisen sind nur während des Südsommers möglich, wenn das Meereis so weit zurückweicht, dass die Expeditionsschiffe die Antarktische Halbinsel erreichen. Jeder Abschnitt der Saison hat dabei seinen eigenen Charakter: Im November präsentiert sich die Landschaft besonders unberührt, Schnee und Eis wirken frisch verschneit, und die Pinguine beginnen mit Balz und Nestbau. Dezember und Januar bringen die längsten Tage und die mildesten Temperaturen; jetzt schlüpfen die Pinguinküken, und in den Kolonien herrscht reges Treiben.
Februar und März gelten als beste Zeit für Walbeobachtungen, da sich dann besonders viele Buckel- und Zwergwale in den nährstoffreichen Gewässern rund um die Halbinsel aufhalten. Selbst im Hochsommer bewegen sich die Temperaturen an der Küste meist nur um den Gefrierpunkt – mit der richtigen Ausrüstung lässt sich das jedoch gut aushalten.
Anreise und Ablauf einer Expeditionskreuzfahrt
Die meisten Expeditionen starten in Ushuaia an der Südspitze Argentiniens. Von dort führt die Route durch die Drake-Passage zur Antarktischen Halbinsel; die Überfahrt dauert in der Regel rund zwei Tage pro Richtung. Wer die mitunter raue Passage lieber vermeiden möchte, kann bei ausgewählten Programmen einen Teil der Strecke fliegen und erst im Süden an Bord gehen. Vor Ort bestimmen Wetter, Wind und Eis das Programm: Die Expeditionsleitung passt Anlandungen und Zodiac-Ausflüge laufend den Bedingungen an, weshalb kein Tag dem anderen gleicht.
An Land begegnen Sie Pinguinkolonien, Robben und Seevögeln – stets mit respektvollem Abstand, denn zum Schutz dieser empfindlichen Natur gelten für alle Besucher strenge Regeln.
Schiffswahl: klein und flexibel oder gross und komfortabel
Die Wahl des Expeditionsschiffs prägt den Charakter Ihrer Reise massgeblich. Kleinere Schiffe wirken persönlicher und können ihre Gäste rascher und häufiger an Land bringen, da die Zahl der Personen, die gleichzeitig anlanden dürfen, beschränkt ist. Grössere Schiffe bieten dafür mehr Komfort, mehr Bordprogramm und häufig eine ruhigere Lage auf See. Wer mehr Zeit mitbringt, kann die Antarktis zudem mit Südgeorgien und den Falklandinseln kombinieren – ein Klassiker für Tierbeobachtungen, denn dort versammeln sich riesige Königspinguin-Kolonien und unzählige Seevögel. Unsere Spezialisten helfen Ihnen, Route, Schiffsgrösse und Kabinenkategorie auf Ihre Wünsche abzustimmen.
Für wen sich eine Expedition in die Antarktis eignet
Für eine Antarktis-Reise brauchen Sie keine besondere sportliche Vorbereitung: Die Ausflüge bestehen meist aus Zodiac-Fahrten und kurzen Wanderungen an Land, für die Trittsicherheit genügt. Wichtig ist eine gewisse Flexibilität, denn in der Antarktis gibt das Wetter den Takt vor. Wer empfindlich auf Seegang reagiert, plant für die Drake-Passage am besten ein bewährtes Mittel gegen Seekrankheit ein und wählt eine Kabine in der Schiffsmitte. Ideal ist die Reise für Naturliebhaber, Fotografinnen und Fotografen sowie alle, die Stille und Weite abseits der bekannten Routen suchen.
Da die Plätze auf den Expeditionsschiffen begrenzt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Planung – gerne stellen unsere Antarktis-Spezialisten alle weiteren Reiseinformationen und ein individuelles Angebot für Sie zusammen.
Schweizer BürgerInnen benötigen für die Einreise in die Antarktis einen Reisepass, der noch mindestens 6 Monate über das Rückreisedatum hinaus gültig ist.
Die beste Reisezeit für die Antarktis erstreckt sich von November bis März. Expeditionsschiffsreisen in die Antarktis werden im antarktischen Sommer von Oktober bis März angeboten. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Die Antarktis befindet sich ca. 11 Stunden vor der Schweiz.
Packliste für Polargebiete
Was Sie auf einer Expedition mitnehmen sollten
Warme Kleidung
Es ist ähnlich wie beim Skifahren: Damit Sie genügend warm haben, entscheiden Sie sich am besten für den Zwiebellook. Zuerst die Basisschicht idealerweise mit langer Unterwäsche. Darüber ziehen Sie am besten Kleidung aus Fleece sowie eine Windjacke an. Um den Körper warm zu halten, empfehlen wir Ihnen zusätzlich dicke Socken, Handschuhe, Multifunktionstücher sowie eine Mütze zu tragen.
Festes Schuhwerk
Um Ausflüge auf dem Festland zu unternehmen, benötigen Sie zwingend hohe, rutschfeste und wasserdichte Wanderschuhe. Diese geben Ihnen guten Halt, wenn Sie auf eisigem und schneebedecktem Untergrund unterwegs sind.
Sonnenbrille
Auch die Antarktis, in der Sie umgeben sind von Eis und Schnee, scheint oft die Sonne. Da ihr Licht in dieser weissen Umgebung stark reflektieren kann, ist eine Sonnenbrille sehr hilfreich, um Ihre Augen zu schonen.
Sonnenschutz
Aufgrund der dünnen Ozonschicht sollten Sie freie Stellen wie Ihr Gesicht immer mit Sonnencreme schützen.
Kamera
Eine so aussergewöhnliche Reise sollten Sie unbedingt mit Ihrer Kamera festhalten. Um Aufnahmen aus Nah- und Fern zu machen, lohnt es sich verschiedene Objektive mitzunehmen. Achten Sie darauf, immer eine wasserdichte Kameratasche bei sich zu tragen, da Wasserspritzer gerade während Fahrten auf den Zodiac-Booten nicht ungewöhnlich sind.
Tagebuch
Täglich warten neue eindrückliche Abenteuer auf Sie. Dokumentieren Sie diese in einem Notizbuch oder einem Tagebuch. So können Sie zuhause ausführlich von den einzigartigen Erlebnissen in der Antarktis berichten.
Die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
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