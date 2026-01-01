Antarktis-Expeditionen vom Spezialisten

Was eine Antarktis-Expedition auszeichnet

Eine Antarktis-Expedition ist keine klassische Kreuzfahrt, sondern eine Entdeckungsreise mit offenem Drehbuch. Wetter und Eis bestimmen die Route, das Expeditionsteam passt das Programm laufend an – genau darin liegt der Reiz. Anstelle grosser Häfen stehen Anlandungen mit Zodiac-Schlauchbooten auf dem Programm: Sie gehen dort an Land, wo sich Pinguinkolonien versammeln, Robben auf Eisschollen ruhen oder eine Bucht den Blick auf kalbende Gletscher freigibt. An Bord vertiefen Lektoren und Guides das Erlebte mit Vorträgen zu Tierwelt, Glaziologie und Polargeschichte. Hauptziel der meisten Expeditionsreisen ist die Antarktische Halbinsel; längere Routen beziehen Südgeorgien und die Falklandinseln mit ein.

Beste Reisezeit für Antarktis-Expeditionen

Die Saison dauert von November bis März, während des Südsommers. Im November präsentiert sich die Landschaft frisch verschneit, und die Pinguine beginnen mit Balz und Nestbau. Dezember und Januar bringen die längsten Tage – es bleibt fast rund um die Uhr hell –, und in den Kolonien schlüpfen die Küken. Februar und März gelten als beste Zeit für Walbeobachtungen: Buckelwale und andere Arten sind dann besonders häufig in den Gewässern rund um die Halbinsel anzutreffen, und das zurückweichende Eis erlaubt Vorstösse weiter nach Süden. Eine falsche Reisezeit gibt es nicht – jede Phase der Saison hat ihren eigenen Charakter.

Praktische Hinweise

Die meisten Expeditionen starten in Ushuaia an der Südspitze Argentiniens; die Überquerung der Drakepassage dauert rund zwei Seetage, einzelne Angebote überfliegen die Passage und verkürzen so die Anreise. Für die Anlandungen gelten strenge Schutzbestimmungen: Die Zahl der Gäste, die gleichzeitig an Land gehen dürfen, ist begrenzt, weshalb in Gruppen angelandet wird, und zu den Tieren wird stets ein respektvoller Abstand eingehalten. Warme, wasserdichte Kleidung im Schichtprinzip ist wichtiger als Spezialausrüstung; Gummistiefel für nasse Anlandungen stehen auf vielen Schiffen zur Verfügung.

Denken Sie zudem an Sonnenschutz – die Reflexion von Schnee und Wasser ist intensiv – und an einen Spritzwasserschutz für die Kamera.

Für wen sich eine Antarktis-Expedition eignet

Antarktis-Expeditionen richten sich an Naturliebhaber, Fotografinnen und Fotografen sowie an alle, die Wildnis in echter Abgeschiedenheit erleben möchten. Sportliche Höchstleistungen sind nicht gefordert: Wer sicher zu Fuss unterwegs ist und den Ein- und Ausstieg in die Zodiacs bewältigt, kann an den Anlandungen teilnehmen. Wichtig ist die Bereitschaft, sich auf die Natur einzulassen – Programmänderungen wegen Wetter und Eis gehören dazu. Als Spezialist für Antarktis-Expeditionen beraten wir Sie persönlich, welches Schiff, welche Route und welche Reisezeit am besten zu Ihren Vorstellungen passen.