Antarktis-Expeditionen vom Spezialisten
Gewaltige Gletscher und majestätische Eisberge
Was eine Antarktis-Expedition auszeichnet
Eine Antarktis-Expedition ist keine klassische Kreuzfahrt, sondern eine Entdeckungsreise mit offenem Drehbuch. Wetter und Eis bestimmen die Route, das Expeditionsteam passt das Programm laufend an – genau darin liegt der Reiz. Anstelle grosser Häfen stehen Anlandungen mit Zodiac-Schlauchbooten auf dem Programm: Sie gehen dort an Land, wo sich Pinguinkolonien versammeln, Robben auf Eisschollen ruhen oder eine Bucht den Blick auf kalbende Gletscher freigibt. An Bord vertiefen Lektoren und Guides das Erlebte mit Vorträgen zu Tierwelt, Glaziologie und Polargeschichte. Hauptziel der meisten Expeditionsreisen ist die Antarktische Halbinsel; längere Routen beziehen Südgeorgien und die Falklandinseln mit ein.
Beste Reisezeit für Antarktis-Expeditionen
Die Saison dauert von November bis März, während des Südsommers. Im November präsentiert sich die Landschaft frisch verschneit, und die Pinguine beginnen mit Balz und Nestbau. Dezember und Januar bringen die längsten Tage – es bleibt fast rund um die Uhr hell –, und in den Kolonien schlüpfen die Küken. Februar und März gelten als beste Zeit für Walbeobachtungen: Buckelwale und andere Arten sind dann besonders häufig in den Gewässern rund um die Halbinsel anzutreffen, und das zurückweichende Eis erlaubt Vorstösse weiter nach Süden. Eine falsche Reisezeit gibt es nicht – jede Phase der Saison hat ihren eigenen Charakter.
Praktische Hinweise
Die meisten Expeditionen starten in Ushuaia an der Südspitze Argentiniens; die Überquerung der Drakepassage dauert rund zwei Seetage, einzelne Angebote überfliegen die Passage und verkürzen so die Anreise. Für die Anlandungen gelten strenge Schutzbestimmungen: Die Zahl der Gäste, die gleichzeitig an Land gehen dürfen, ist begrenzt, weshalb in Gruppen angelandet wird, und zu den Tieren wird stets ein respektvoller Abstand eingehalten. Warme, wasserdichte Kleidung im Schichtprinzip ist wichtiger als Spezialausrüstung; Gummistiefel für nasse Anlandungen stehen auf vielen Schiffen zur Verfügung.
Denken Sie zudem an Sonnenschutz – die Reflexion von Schnee und Wasser ist intensiv – und an einen Spritzwasserschutz für die Kamera.
Für wen sich eine Antarktis-Expedition eignet
Antarktis-Expeditionen richten sich an Naturliebhaber, Fotografinnen und Fotografen sowie an alle, die Wildnis in echter Abgeschiedenheit erleben möchten. Sportliche Höchstleistungen sind nicht gefordert: Wer sicher zu Fuss unterwegs ist und den Ein- und Ausstieg in die Zodiacs bewältigt, kann an den Anlandungen teilnehmen. Wichtig ist die Bereitschaft, sich auf die Natur einzulassen – Programmänderungen wegen Wetter und Eis gehören dazu. Als Spezialist für Antarktis-Expeditionen beraten wir Sie persönlich, welches Schiff, welche Route und welche Reisezeit am besten zu Ihren Vorstellungen passen.
Antarktis Halbumrundung: Abenteuer pur
ab CHF 26790.– / pro Person
ab Ushuaia bis Christchurch
Highlights: Ein aussergewöhnliches Abenteuer: die Halbumrundung der Antarktis, Eisvielfalt erleben: vom Packeis über...
31 Tage / 30 Nächte
Antarktis jenseits des Polarkreises
ab CHF 9550.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Überquerung des südlichen Polarkreises, intensive Reise in die antarktische Halbinsel
12 Tage / 11 Nächte
Der Geist von Terra Nova
ab CHF 7385.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: tägliche Zodiac-Anlandungen oder Zodiac Fahrten zur Erkundung für hautnahe Begegnungen mit Wildtieren, ,...
11 Tage / 10 Nächte
Die Natur erwacht zu neuem Leben – Expedition in die Antarktis im Frühjahr
ab CHF 14678.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Erwachen der Natur: Antarktis im Frühling, Begegnungen mit Pinguinen , Wale & Robben , Spektakuläre...
23 Tage / 22 Nächte
Expeditionsreise Antarktis, Falkland-Inseln und Südgeorgien
ab CHF 18359.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Eine Reise, drei verschiedene Reiseziele: Südgeorgien, die Falkland-Inseln und die Antarktis – mit...
23 Tage / 22 Nächte
Ikonische Antarktis - Die Route der Entdecker
ab CHF 9424.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: neun Tage Zeit für Erkundung der Antarktis , Weddelmeer , südliche Shetland Inseln, All inclusive an Bord...
16 Tage / 17 Nächte
In Shackletons Fussstapfen
ab CHF 22895.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: riesige tafelförmigen Eisberge, die aus dem Weddellmeer in den Antarctic Sound, auch bekannt als 'Iceberg...
20 Tage / 19 Nächte
Klassische Antarktis
ab CHF 7190.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: vielfältige Tierwelt der Antarktis , tägliche Anlandungen in der Antarktis , ideal für abenteuerlustige...
10 Tage / 9 Nächte
Patagonien und die chilenischen Fjorde
ab CHF 13015.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Ushuaia
Highlights: die bergigen und glazialen Landschaften entlang des Beagle Channel, Wale im Francisco Coloane Marine...
15 Tage / 14 Nächte
Spirit der Antarktis
ab CHF 14645.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Erlangen Sie bei dieser besonderen Abfahrt ein tieferes Verständnis der Antarktis, Saubere, makellose...
12 Tage / 11 Nächte
Ultimatives antarktisches Abenteuer
ab CHF 22100.– / pro Person
ab USHUAIA bis Ushuaia
Highlights: 5 Nächte exklusives Segelerlebnis an Bord der Icebird mit maximal 5 Mitgästen – eine Perspektive,...
20 Tage / 19 Nächte
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Antarktis – Eisig und extrem
So könnte der Tagesablauf einer Expedition aussehen:
Grundsätzlich wird der Fahrplan einer Expeditions-Seereise vom Wetter und den Eiskonditionen bestimmt. Die Natur weist uns den Weg, daher wird sich das Tagesprogramm flexibel gestalten.
Soweit man von einem Tagesablauf sprechen kann, beginnt dieser typischerweise mit einem gemeinsamen Frühstück. Bereits am Vorabend wurden die Pläne des heutigen Tages besprochen.
Gestärkt durch das Frühstück bereiten Sie sich auf Ihre erste Anlandung des Tages vor. Je nach Schiff sind Sie bereits in Gruppeneingeteilt, sodass Sie wissen, ob Sie eventuell noch Zeit für einen entspannten Besuch in der Sauna haben oder aber Ihr Buch noch einmal zur Hand nehmen können.
Vergessen Sie nicht Ihre Expeditionskleidung sowie die Gummistiefel zur Anlandung anzuziehen und denken Sie an einen Spritzwasserschutz für Ihre Kamera. Fertig? Dann kann Ihr Abenteuer beginnen.
09:00 Uhr
Das Expeditionsteam verlässt das Schiff, erkundet die Umgebung und sucht eine optimale Stelle für die Anlandungen mit den Polarcirkel-Booten.
09:30 Uhr
Nach dem Expeditionsteam verlässt die erste Gruppe das Schiff. Es ist genügend Zeit, um an Land die nähere Umgebung und die Topografie zu erkunden. Die Guides weisen uns den Weg und geben nützliche Tipps für den Aufenthalt an Land. Eventuell werden auch kurze, gemeinsame Wanderungen angeboten.
12:00 Uhr
Es ist Zeit, sich während dem Mittagessen zu stärken und über die ersten Erfahrungen des Tages zu plaudern.
Während Sie genüsslich speisen, bezieht das Schiff eine neue Position für das nächste Abenteuer, welches im Rahmen der nächsten Anlandung auf Sie wartet.
13:00 – 17:00 Uhr
Im Laufe des Nachmittags ist ein weiterer Landgang geplant, um erneut auf Erkundungstour zu gehen. Bis es soweit ist, geniessen Sie einfach die Zeit an Bord und für Beobachtungen vom Deck oder der Panorama-Lounge aus.
18:00 – 20:00 Uhr
Beim gemeinsamen Abendessen haben sie sich bestimmt vieles zu erzählen. Nutzen Sie den Abend, um bei den Lektoren Vorträgen sowie der Vorschau auf den nächsten Tag dabei zu sein. Studieren Sie die Seekarten an Bord und werfen Sie einen Blick in die Bordbibliothek, um zu sehen, welche Seevögel Sie heute gesichtet haben. Atemberaubende Panoramen laden zum Träumen ein.
Nehmen Sie Platz an Deck oder in der Lounge und geniessen Sie die Schönheit der vorbeiziehenden Landschaft. Erleben Sie die arktischen Gebiete hautnah vom Schiff aus oder im Rahmen Ihrer Anlandungen. Die Kamera wird zu Ihrem ständigen Reisebegleiter.
Die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Expeditionsreisen
Erleben Sie Pinguine und die Schönheit der Antarktis während einer Expeditions-Kreuzfahrt
Die Saison dauert von November bis März, während des Südsommers. Im November lockt frisch verschneite Landschaft mit balzenden Pinguinen, im Dezember und Januar bleibt es fast rund um die Uhr hell und die Küken schlüpfen. Februar und März gelten als beste Zeit für Walbeobachtungen. Eine falsche Reisezeit gibt es nicht – jede Phase hat ihren eigenen Charakter.
Die meisten Expeditionen starten in Ushuaia an der Südspitze Argentiniens. Von dort dauert die Überquerung der Drakepassage rund zwei Seetage; einzelne Angebote überfliegen die Passage und verkürzen so die Anreise deutlich. Hauptziel der meisten Expeditionsreisen ist die Antarktische Halbinsel, längere Routen beziehen Südgeorgien und die Falklandinseln mit ein.
Eine Antarktis-Expedition ist eine Entdeckungsreise mit offenem Drehbuch: Wetter und Eis bestimmen die Route, das Expeditionsteam passt das Programm laufend an. Statt grosser Häfen stehen Anlandungen mit Zodiac-Schlauchbooten bei Pinguinkolonien und Gletscherbuchten auf dem Programm. An Bord vertiefen Lektoren das Erlebte mit Vorträgen zu Tierwelt, Glaziologie und Polargeschichte.
Antarktis-Expeditionen eignen sich für Naturliebhaber, Fotografinnen und Fotografen sowie alle, die Wildnis in echter Abgeschiedenheit erleben möchten. Sportliche Höchstleistungen sind nicht nötig: Wer sicher zu Fuss ist und den Ein- und Ausstieg in die Zodiacs bewältigt, kann an den Anlandungen teilnehmen. Wichtig ist die Bereitschaft, Programmänderungen wegen Wetter und Eis mitzutragen.
Warme, wasserdichte Kleidung im Schichtprinzip ist wichtiger als Spezialausrüstung. Gummistiefel für nasse Anlandungen stehen auf vielen Schiffen zur Verfügung. Denken Sie zudem an Sonnenschutz, da die Reflexion von Schnee und Wasser intensiv ist, sowie an einen Spritzwasserschutz für die Kamera, die Sie bei den Anlandungen ständig begleiten wird.
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