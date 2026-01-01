Falklandinseln Reisen vom Spezialisten

Tierwelt: Pinguine, Albatrosse und Robben

Fünf Pinguinarten brüten auf den Falklandinseln: Neben Felsen- und Magellan-Pinguinen sind dies Esels-, Königs- und Goldschopfpinguine. Dazu kommen grosse Kolonien des Schwarzbrauenalbatros, für den der Archipel eines der wichtigsten Brutgebiete weltweit ist. An den Stränden ruhen Seelöwen und See-Elefanten, während der neugierige Falkland-Karakara die Besucher aus nächster Nähe inspiziert. Da die Tiere kaum Landraubtiere kennen, zeigen sie wenig Scheu – Beobachtungen aus wenigen Metern Distanz sind eher die Regel als die Ausnahme, sofern Sie die vorgeschriebenen Mindestabstände einhalten.

Beste Reisezeit für die Falklandinseln

Die Saison für Expeditionsseereisen dauert vom südlichen Frühling bis zum Ende des Südsommers, also etwa von Oktober bis März. In dieser Zeit brüten Pinguine und Albatrosse; ab Dezember schlüpfen die Küken, was die Kolonien besonders lebendig macht. Das Klima ist kühl-ozeanisch: Selbst im Sommer steigen die Temperaturen selten über rund 15 Grad, und der Wind ist ein ständiger Begleiter. Rechnen Sie mit rasch wechselndem Wetter – Sonne, Nieselregen und kräftige Böen können sich innerhalb weniger Stunden abwechseln.

Praktische Hinweise für Ihre Reise

Die meisten Gäste erreichen die Falklandinseln an Bord eines Expeditionsschiffs, häufig auf Routen ab Ushuaia, welche die Inseln mit Südgeorgien und der Antarktischen Halbinsel kombinieren. Angelandet wird mit dem Zodiac direkt am Strand oder an kleinen Anlegestellen; dafür genügt eine normale Grundkondition. Packen Sie warme, wind- und wasserdichte Kleidung im Zwiebelprinzip ein, dazu Fernglas und Kamera mit Zoomobjektiv. Auf den Inseln wird Englisch gesprochen, bezahlt wird mit dem Falkland-Pfund, wobei britische Pfund ebenfalls akzeptiert werden.

Für wen sich Falklandinseln Reisen eignen

Die Falklandinseln sind ein Ziel für Naturliebhaber, Vogelbeobachter und Fotografen, die Tierbegegnungen ohne Gedränge suchen – und für Reisende, die Ruhe und Ursprünglichkeit schätzen. Wer gerne wandert, findet entlang der Küsten leichte bis mittelschwere Routen; wer sich für Geschichte und Kultur interessiert, entdeckt in Stanley Museen, farbige Dächer und eine von Schiffswracks gesäumte Bucht. Als Teil einer Antarktis-Expedition bilden die Inseln den idealen Auftakt: milder als das ewige Eis, aber bereits voller subantarktischer Atmosphäre. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne bei der Wahl der passenden Route und Reisezeit.