Dalton Trail Lodge
Haines Junction
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt direkt am Dezadeash Lake und ist umgeben vom Kluane Nationalpark. Inmitten der nordamerikanischen Wildnis, vor imposanter Kulisse, ist die Lodge ein Paradies für Fischer. 39 km südlich von Haines Junction.
Angebot
Die gute Küche der Lodge ist weit über die Grenzen des Territories bekannt. In einem der mehr als 20 verschiedenen Gewässer können Sie je nach Saison verschiedene Fische fangen und dem Küchenchef zur Zubereitung für das Abendessen abgeben. Das Fishing Package beinhaltet den Transfer ab/bis Whitehorse oder Haines, alle Mahlzeiten, Bootsmiete, Guide für einen Tag.
Zimmer
15 Zimmer im Haupthaus und 10 weitere Zimmer in 4 Cabins. Alle mit Dusche/WC.
Preis auf Anfrage
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