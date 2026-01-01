Die Lodge liegt direkt am Dezadeash Lake und ist umgeben vom Kluane Nationalpark. Inmitten der nordamerikanischen Wildnis, vor imposanter Kulisse, ist die Lodge ein Paradies für Fischer. 39 km südlich von Haines Junction.

Die gute Küche der Lodge ist weit über die Grenzen des Territories bekannt. In einem der mehr als 20 verschiedenen Gewässer können Sie je nach Saison verschiedene Fische fangen und dem Küchenchef zur Zubereitung für das Abendessen abgeben. Das Fishing Package beinhaltet den Transfer ab/bis Whitehorse oder Haines, alle Mahlzeiten, Bootsmiete, Guide für einen Tag.