Zarafa Camp *****

In diesem tierreichen und unbekannten Gebiet finden Sie mit Selinda und Zarafa zwei Paradiese in unvergleichbarer Schönheit. Die Camps verfügen über einen Loungebereich, gemütliche Leseecke und Bar. Eine grosszügige Terrasse mit herrlichem Weitblick lädt zum Abendessen unter dem afrikanischen Sternenhimmel ein und dient auch als spannender Ort um die Tiere zu beobachten. Ein Spa steht für entspannende Stunden zur Verfügung (ausser Explorers Camp).



Als Aktivitäten werden Tag- und Nachtpirschfahrten mit offenen Safarifahrzeugen und je nach Wasserstand, Bootstouren in der Selinda Lagune angeboten. Die Wildbeobachtung ist von hervorragender Qualität, besonders in der Trockenzeit. Es bestehen gute Chancen Giraffen, Schakale, Elefanten, Geparde, Krokodile, Löwen, Wildhunde, und eine Vielfalt an verschiedenen Vogelarten zu sehen. Für aktive Gäste werden zudem kurze Buschwanderung in der Nähe des Camps angeboten.