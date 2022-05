Uganda by bike ab Entebbe

Lake Mburo (F, M, A)

Am Morgen Fahrt zum Lake Mburo Nationalpark. Dieser ist bekannt für seine grosse Herden Impalas, Zebras und Topis. In der Region hat es total 14 Seen, Sumpfgebiete, Akazienwälder und weites Grasland, weshalb der Park eine grosse Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten bietet. Am Nachmittag die erste Fahrradtour durch den Park.