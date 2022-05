Three Rivers Safari ab Chobe Nationalpark

1-2 . Tag Victoria Falls Am Flughafen von Victoria Falls (Zimbabwe) werden Sie erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren. Die nächsten zwei Nächte verbringen Sie in der Ilala Lodge. Die Viktoriafälle bieten eine Vielzahl an unterschiedlichen Aktivitäten wie Bootstouren auf dem Zambezi während einem wunderschönen Sonnenuntergang oder den Besuch der spektakulären Fällen, wo der Zambezi 110 Meter tief in eine Schlucht stürzt. Der Sprühnebel bietet ein ganz besonderes Naturschauspiel, wenn sich darin je nach Sonnenlicht ein Regenbogen widerspiegelt.

3-4 . Tag Chobe Nationalpark Nach dem Frühstück geht die Reise per Strassentransfer weiter nach Kasane zum Chobe Elephant Camp, wo sie 2 Nächte verbringen. Das Camp liegt hoch oben auf einer Klippe und bietet einen Blick auf den berühmten Chobe Fluss. Das Chobe Elephant Camp offeriert seinen Gästen eine grosse Anzahl an Aktivitäten. Sie haben die Auswahl die spektakulären Wildtiere der Gegend von einem offenen Safarifahrzeug oder vom Boot auf dem Chobe River aus zu beobachten. Der Anblick der zahlreichen Wildtierherden, welche sich am Fluss einfinden um zu trinken und ausgelassen herumzutollen, ist äusserst beeindruckend. Chobe ist für seine Elefanten und seine Vielzahl an Raubtieren berühmt. Ein weiterer interessanter Ausflug ist der Besuch eines lokalen Dorfes. Lernen Sie mehr über die Traditionen und Kultur der Einwohner.

5-6 . Tag Okavango Delta Ein ausgiebiges Frühstück wartet auf Sie, bevor Sie den Chobe Nationalpark verlassen. Per Strassentransfer werden Sie zum Flughafen Kasane gefahren und erreichen per Kleinflugzeug anschliessend das Okavango Delta, wo die Mapula Lodge am nördlichen Rand des Binnendeltas liegt. Wasserwege schlängeln sich durch die Landschaft und erreichen glasklare Lagunen, welche von prächtigen Palmen umsäumt sind. Der Schwerpunkt der Lodge ist zweifellos, den Gästen ein ausserordentliches Erlebnis in der Beobachtung der Tiere zu bieten. Durch die Lage der Lodge inmitten der Schwemmgebiete, weiten Grasebenen und Uferböschungen finden Sie hier in dieser unglaublich reichhaltigen Vegetation eine Vielfalt an Säugetieren und Vögeln. Verbringen Sie den Tag auf Pirschfahrten oder im Morkoro (saisonal) und geniessen Sie diese einmalige Region. Die Mapula Lodge verfügt über nur 9 Zeltzimmer und bietet daher auch viel Privatsphäre. Nach der Pirschfahrt lädt das Campfeuer zu gemütlichen Stunden unter dem Sternenhimmel ein.