Sanctuary Stanley's Camp

Die Lodge liegt im Süden von Chief's Island in einer privaten Konzession, angrenzend an das Moremi Naturreservat.

Der Essbereich und die Lounge sind perfekt in die Natur eingebettet und strahlen im authentisch afrikanischen Dekor, wodurch die Atmosphäre und das Ambiente sehr natürlich wirken. Der Ausblick auf die Schwemmebene und die Tierwelt ist faszinierend. Der ein- ladende Swimmingpool bietet an heissen Tagen eine willkommene Abkühlung.



Es werden Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Mokorofahrten (je nach Wasserstand) sowie Buschwanderungen angeboten. Zudem bietet das Camp die „Living with Elephants Interaction" an, was ein unvergessliches und authentisches Erlebnis darstellt (nicht inbegriffen und muss im Voraus gebucht werden). Ein weiterer Höhepunkt ist der Helikopter-Flug (nicht inbegriffen).