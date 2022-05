Sanctuary Chief's Camp

Eine der grössten Inseln im Okavango Delta ist die Chief's Island im Moremi Naturreservat. Sanctuary hat hier den Safari-Spot in Botswana ausgewählt, um seine Luxuslodge zu errichten. Bekannt für das aussergewöhnliche Mass an Service und der optimalen Lage auf der tierreisen Chief's Island wird diese exklusive Lodge immer wieder als eine der besten Unterkünfte Botswanas bewertet.

Chief's Camp liegt auf Chief's Island, in der exklusiven Mombo Konzession des Moremi Naturreservates. Das luxuriöse Camp ist ideal für eine aufregende Safari in Afrika aufgrund der grossen Zahl von Tieren, die das ganze Jahr über auf Chief's lsland leben. Die Insel wurde durch die saisonalen Fluten gebildet und bietet ein ausgezeichneter Lebensraum für Wildtiere und somit eine faszinierende Tierbeobachtung.

Der ganze Hauptbereich wurde neu in einem „Safari-Chic" Style gestaltet und dekoriert. Die Bar lädt zu gemütlichen Stunden ein, wo sich die Gäste bei einem ausgezeichneten Glas Wein unterhalten können. Die Terrasse mit Swimmingpool ist ebenfalls ein beliebter Rückzugsort. Das Spa ermöglicht ebenfalls entspannende Stunden bei diversen Anwendungen. Das Essen wird - wenn immer das Wetter es erlaubt - in der Boma unter dem Sternenhimmel Afrikas serviert. Auch steht ein Pizzaofen zur Verfügung, wo die Gäste auch die eigene Kreation backen können.



Als Aktivitäten werden spannende Pirschfahrten angeboten, wo die Chance hoch ist Löwen, Leoparden, Hyänen und Nashörner in einer abwechslungsreichen Natur zu beobachten. Für ruhigere Momente stehen Mokorofahrten (saisonal) auf dem Programm, wobei Sie die Natur- und Tierwelt in einer ruhigen Atmosphäre betrachten können. Der Flug mit dem Helikopter bietet den Gästen das Naturwunder Okavango Delta und die Tierwelt von einer anderen Perspektive zu betrachten (gegen Gebühr).