Sanctuary Baines' Camp

Das Camp befindet sich oberhalb des Flusses in einem privaten Konzessionsgebie, welches an das tierreiche Moremi Game Reserve grenzt.

Entdecken Sie eine Welt, die nur durch Holtstege miteinander verbunden ist. Der Hauptbereich ist von Akazienbäumen umgeben und verfügt über ist ein grosses Deck mit einer herrlichen Sicht in den Busch. Der Swimmingpool bietet an heissen Tagen ein willkommene Abkühlung. Zu den Aktivitäten zählen abwechslungsreiche Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Mokorofahrten und Bootstouren (saisonal). Begeben Sie sich bei einer Buschwanderungen auf die Spurensuche der Tiere lernen Sie viel über die Natur und Pflanzenwelt. Zudem bietet das Camp die „Living with Elephants Interaction“ an, was ein unvergessliches und authentisches Erlebnis darstellt (nicht inbegriffen und muss im Voraus gebucht werden). Geniessen Sie einen Helikopterflug und bestaunen Sie dieses faszinierende Binnendelta aus der Vogelperspektive.