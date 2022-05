Qorokwe Camp

Qorokwe bedeutet: «Der Ort an dem der Büffel durch den Busch ins Wasser durchbrach». Die Qorokwe-Konzession verfügt über ganzjähriges Wasservorkommen. Sie beherbergt eine Vielzahl an verschiedenen Lebensräumen und ist somit Heimat für viele verschiedene Tierarten.

Die exklusive Qorokwe-Konzession erstreckt sich über 26'180 Hektar Land, in einem dicht von Tieren besiedelten Wildgebiet. Die Lodge liegt im südöstlichen Teil des Okavango Delta, angrenzend an das bekannte Moremi Game Reserve. Qorokwe enthüllt eine Welt an verschiedenen Lebensräumen, die eine Fülle an Wildtieren beheimatet. Nicht nur viele Raub- tiere finden hier einen Lebensraum, sondern auch diverse Antilopenarten, Giraffen, Zebras, Büffel und vieles mehr.