Ngoma Safari Lodge

Die Safari Lodge liegt im nördlichen Teil des Chobe Nationalparks innerhalb des Chobe Forest Reserve. Von Kasane aus erreichen Sie die Lodge per Strassentransfer in 45 Minuten.

Den Gästen stehen in der Lodge ein schöner Lounge-Bereich, ein Speiseraum und eine Bar zur Verfügung. Auf dem schönen Sonnendeck gibt es einen Swimmingpool und eine Aussichtsplattform. Zu den Aktivitäten gehören, je nach Aufenthaltsdauer in der Lodge, Pirschfahrten, Buschwanderungen, Bootstouren, Mokorofahrten und der Besuch in einem lokalen Dorf.