Madagaskar Safari Style ab Antananarivo

Ankunft in Antananarivo. Transfer zu Ihrem Hotel.

Flug nach Fort Dauphin. Fahrt im 4x4 ­Fahrzeug mit Ihrem Guide bis zum Mandrare River Camp. Mittagessen in Fort Dauphin. Übernachtung im Mandrare River Camp.

Heute geht es in Richtung Süden durch das Mandrare Tal. Nach einem Picknick Rückkehr zum Camp.

Fahrt im 4x4 ­Fahrzeug zur Manafiafy Beach & Rainforest Lodge. Übernachtung in der Manafiafy Beach & Rainforest Lodge.

Manafiafy Beach & Rainforest Lodge (F, M, A)

Während Ihres Aufenthalts in der Lodge stehen Ihnen viele Aktivitäten zur Auswahl. Ka­nus, Bootsausflüge, Tages­ und Nachtwanderungen, Schnor­cheln in der Bucht, von Juni bis Dezember Walbeobachtun­gen (gegen Gebühr), Strand­spaziergänge, Ausflüge zu lokalen Dörfern und Schulen. Übernachtung in der Manafiafy Beach & Rainforest Lodge.