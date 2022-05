Eingebettet in eine bezaubernde Natur liegt Little Vumbura auf einer kleinen Insel in einer sehr tierreichen Konzession.

Das Little Vumbura liegt im privaten Wildschutzgebiet, im äussersten Norden des Okavango Deltas und ist nur per Boot erreichbar.

Das Camp bietet ein herrliches Deck mit einer gemütlichen Lounge. Geniessen Sie die Weitsicht in die Schwemmebene bei einem erfrischenden Getränk. Der kleine Swimmingpool lädt besonders an heissen Tagen zu einer willkommenen Abkühlung ein. Am Abend lässt man den Tag um das gemütlichte Feuer aus-klingen.



Zu den Aktivitäten zählen interessante Pirschfahrten in einem äusserst tierreichen Gebiet. Die ausgebildeten Ranger bringen den Gästen auf eine spannende Art und Weise die Tier- und Pflanzenart näher. Bei Bootsausflüge (saisonal) entdecken Sie die Tierwelt vom Fluss aus und bei gemütlichen Mokorotouren (saisonal) erleben Sie die Natur auf eine ruhige und sehr an- genehme Weise. Buschwanderungen und Fischen runden das vielseitige Angebot ab.